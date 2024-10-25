ГШ ЗСУ участвует в краш-тесте

25 октября 2024 | 13:39 , Том Купер

У меня только одна мысль: следить за этой войной, и особенно за действиями Генерального штаба Вооруженных сил Украины, это как смотреть замедленную съемку автокатастрофы. Результат неизбежен, потому что он предопределен. В конце концов, это видео автокатастрофы, а не какое-то видео с котиками на Facebook. Вопрос только в том, в каком направлении и насколько сильно будут смяты те или иные части автомобиля.

«Но», эй: конечно, не все так плохо на Украине. Видите ли, последнее объяснение, которое ходит в моде в правительстве в Киеве, в большинстве украинских социальных сетей и среди местных военных комментаторов, заключается в том, что все либо уже «под контролем», либо, по крайней мере, «станет значительно лучше».

Потому что, помимо прочего, у России скоро закончатся танки и артиллерийские орудия.

Наверное в 2026 году

Мой календарь говорит, что есть еще остаток 2024 года, а затем около 365 дней и 12 месяцев 2025 года до «иногда в 2026 году». И что, возможно, стоит проверить, не были ли Вооруженные силы России (ВСРФ) полностью реформированы за это время, так что они стали гораздо меньше зависеть от танков и артиллерии, чем раньше.

Однако, это с календарями больше не действует в Украине. Может быть, сразу после разработки этого фантастического мирного плана, администрация Зеленского также запретила календари на оставшуюся часть этого и следующего года... или удалила 2025 год...?

…как? Хотите узнать больше о реформе ВСРФ? По сути: от танков и самоходной артиллерии до бронетранспортеров, пустынных крестов, мотоциклов и гражданских автомобилей…при поддержке FPV с кабельным управлением.

Но не волнуйтесь. Это просто не имеет значения – потому что Buddies не могут реформировать себя, а значит, и ZSU. А если Buddies не могут: почему тогда стоит обращать внимание на реформы, проводимые «тупыми русскими», вроде Keystone Cops в Москве…?

Сразу за такими фантастическими новостями, есть еще лучшие новости о разработке отечественных украинских тактических баллистических ракет и артиллерийских ракет. Это продвигается такими удивительными темпами, не могу сказать. Баллистическая ракета Hrim, наконец, там, где она была в 2014 году (см. «проходит испытания»), в то время как ракеты Vilkha обеспокоены отсутствием деталей, не произведенных на Украине.

Один из прототипов пусковых установок для тактических баллистических ракет Hrim-2. Насколько мне известно, это фото «до войны»… Один из прототипов пусковых установок для тактических баллистических ракет Hrim-2. Насколько мне известно, это фото «до войны»…

…что напоминает мне вчерашний вопрос моего друга и коллеги о том, как так получилось, что даже финансирование исследований, разработок и серийного производства таких систем (плюс «Нептун») так и не было обеспечено официальным Киевом?

Мне приходит на ум идеальное сравнение: 22 сентября 1980 года Ирак вторгся в недавно провозглашенную «Исламскую Республику» Иран. В то время последняя находилась в состоянии полнейшего хаоса. Многопартийная, кровавая гражданская война бушевала на большей части страны, экономика стояла на месте (весь экспорт нефти был остановлен еще в феврале 1979 года), а… кхм… «правительство» не только игнорировало все предупреждения своих разведывательных служб о грядущем вторжении Ирака, но и принижало их . Коррупция достигла таких масштабов, что даже властям современной Украины было бы очень стыдно (и учтите: благодаря своему нефтегазовому богатству иранцы также имели необходимый бакшиш )…

….и все же: в течение нескольких дней после начала иракского вторжения экспорт нефти был возобновлен, и в Лондоне были созданы десятки подставных компаний, все из которых занимались крупномасштабным тайным приобретением оружия и боеприпасов из-за рубежа, и это несмотря на введенное ООН всемирное эмбарго на поставки оружия. Примерно через месяц войны FASHA — подразделение радиоэлектронной борьбы ВВС, оснащенное передовыми технологиями американского производства, которые тогда считались «с другой планеты», потому что были настолько передовыми, — было восстановлено и возвращено в строй; еще месяц спустя ВВС интегрировали американские ракеты класса «воздух-воздух» AIM-7 и AIM-9 на свои F-14 Tomcats; еще месяц спустя и армия, и флот начали адаптировать свою доктрину и тактику; Менее чем через шесть месяцев местные заводы вернулись к производству артиллерийских снарядов, минометных бомб и разработке артиллерийских ракет в три смены в день (как и предшественники ФАТХ, которые — по данным блестящей украинской военной разведки — «Иран [в настоящее время] продает России»), военно-морская авиация начала адаптировать американские электронно-оптические управляемые ракеты AGM-65 Maverick к своим вертолетам SH-3D Sea King, а военно-воздушные силы начали адаптировать военно-морские ракеты класса «земля-воздух» RIM-66A Standard к своим истребителям-бомбардировщикам F-4E Phantom II или для использования против иракских трехзвуковых разведывательных самолетов МиГ-25… в то время как через два года после начала той войны полностью перестроенная и реформированная иранская армия разгромила многочисленные дивизии хорошо организованной иракской военной машины и освободила Хорремшехр…

Конечно, такие примеры не имеют значения. Неважно, на Украине или на «Западе». Они просто не в счет – потому что связаны с «Ираном», а это страна-изгой, и чему благородные западники должны учиться у таких головорезов? И, весьма вероятно, половина сверхкомпетентной и ах-какой-прогрессивной Украины (как и большая часть «Запада») тут же высмеяла бы иранцев как «пыльных погонщиков верблюдов» – хотя и оказалась неспособной запустить серийное производство артиллерийских снарядов или хотя бы одной из своих собственных современных систем вооружения даже через 10,5 лет после первоначального российского вторжения…

Нет. Гораздо уместнее продолжать тратить время на фантазии вроде мирного плана Зеленского, на который не было ни одной (в цифрах, а точнее: 0) положительной реакции со стороны «Запада», и винить этот чертов некомпетентный «Запад», его зомбированных идиотов и различных представителей его СМИ во всем, что происходит не так на Украине.

Все было бы намного лучше, если бы страну приняли в НАТО и ЕС еще в… 1877 году или когда-нибудь еще…

Неважно: теперь Южная Корея собирается помочь Украине выбраться из беды. Страна должна изменить несколько своих законов об экспорте оружия, и уже показала себя фантастически полезной, когда анонсировала различные проекты по совместному производству оружия два года назад... ни один из которых так и не был реализован.

Но помощь со стороны Южной Кореи уже идет, это гарантировано на 1000%…

Мне очень жаль, но единственный вывод, который приходит мне в голову, заключается в том, что единственным возможным объяснением этой ссоры является «идеальное» сочетание абсолютной некомпетентности и коррупции в высших эшелонах власти Украины. В СМИ тоже. В сочетании с национальной склонностью избегать неприятных фактов, которая легко превосходит склонность иракцев. Настолько, что по сравнению с этим даже эндемически коррумпированная Исламская Республика Иран во времена худшего хаоса 1980-1983 годов была «идеально организованной и хорошо функционирующей» страной.

Вот и все об этом…