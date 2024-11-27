7 важных вещей, которые делают дом «умным»

27 ноября 2024 | 13:05

Умный дом — это уже не просто модный тренд. Это сочетание функциональности, экономии, безопасности и удобства. Рассмотрим 7 ключевых элементов, при помощи которых из обычного жилья можно сделать по-настоящему «умное» жилое пространство будущего.

Интеллектуальная система энергосбережения

Умный дом начинается с грамотного энергоменеджмента. Все больше домовладельцев стремится к энергетической независимости. Особенно в последнее время. Ведь из-за российских обстрелов украинских энергетических объектов свет в стране стали отключать слишком часто. Многие решают заказать солнечные панели EcoFlow и другие современные системы генерации энергии для установки у себя дома. Панели EcoFlow интегрируются с умной системой управления энергией, помогая:

уменьшить затраты на электроэнергию в перспективе; быть со светом даже при отключении электроснабжения.

К тому же такое решение является экологически чистым, что важно для окружающей среды.

Система умного освещения

Интеллектуальные системы освещения могут:

реагировать на присутствие людей в помещении — автоматически включаются/выключаются; автоматически включаться/выключаться, имитируя присутствие хозяев дома во время их отсутствия; изменять яркость и цвет в зависимости от времени суток.

Умное освещение — это намного больше, чем просто включать/выключать свет.

Климат-контроль нового поколения

Умные термостаты и системы климат-контроля:

анализируют предпочтения и прогнозируют потребности пользователей; учитывают погодные условия и качество воздуха на улице.

И в результате в каждой комнате создают идеальный микроклимат.

Система безопасности

В интеллектуальную систему безопасности входят:

камеры с функцией распознавания лиц; датчики движения и разбития стекла; электрозамки с биометрической идентификацией; автоматическая система оповещения экстренных служб.

С такими технологиями можно удаленно следить за происходящим в доме.

Система управления водоснабжением

Датчики утечки воды и автоматические клапаны могут:

выявлять протечки на ранних стадиях; перекрывать воду при аварийных ситуациях, предотвращая затопление; анализировать качество воды; регулировать напор воды.

Умная система также может предоставлять детальную статистику водопотребления.

Роботизированные помощники

Современные холодильники могут отслеживать сроки годности находящихся в них продуктов и даже предлагать рецепты на основе этих продуктов. Посудомоечная техника сама выбирает подходящий режим мойки, а с умными духовками за приготовлением еды можно следить удаленно. Роботы-пылесосы нового поколения, интегрированные с системой «умный дом», это:

распознавание типов поверхностей и загрязнений; самоочистка и автоматическая зарядка; 3Д-картографирование помещений; удаленное управление.

Все эти функции помогают экономить время и силы.

Мультимедийные центры

Домашний кинотеатр, аудиосистемы и мультирум-системы — современный умный дом немыслим без этих вещей. Управлять такими системами можно как с помощью приложения, так и голосовыми командами.