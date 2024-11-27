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7 важных вещей, которые делают дом «умным»
27 ноября 2024 | 13:05
Умный дом — это уже не просто модный тренд. Это сочетание функциональности, экономии, безопасности и удобства. Рассмотрим 7 ключевых элементов, при помощи которых из обычного жилья можно сделать по-настоящему «умное» жилое пространство будущего.
Интеллектуальная система энергосбережения
Умный дом начинается с грамотного энергоменеджмента. Все больше домовладельцев стремится к энергетической независимости. Особенно в последнее время. Ведь из-за российских обстрелов украинских энергетических объектов свет в стране стали отключать слишком часто. Многие решают заказать солнечные панели EcoFlow и другие современные системы генерации энергии для установки у себя дома. Панели EcoFlow интегрируются с умной системой управления энергией, помогая:
К тому же такое решение является экологически чистым, что важно для окружающей среды.
Система умного освещения
Интеллектуальные системы освещения могут:
Умное освещение — это намного больше, чем просто включать/выключать свет.
Климат-контроль нового поколения
Умные термостаты и системы климат-контроля:
И в результате в каждой комнате создают идеальный микроклимат.
Система безопасности
В интеллектуальную систему безопасности входят:
С такими технологиями можно удаленно следить за происходящим в доме.
Система управления водоснабжением
Датчики утечки воды и автоматические клапаны могут:
Умная система также может предоставлять детальную статистику водопотребления.
Роботизированные помощники
Современные холодильники могут отслеживать сроки годности находящихся в них продуктов и даже предлагать рецепты на основе этих продуктов. Посудомоечная техника сама выбирает подходящий режим мойки, а с умными духовками за приготовлением еды можно следить удаленно. Роботы-пылесосы нового поколения, интегрированные с системой «умный дом», это:
Все эти функции помогают экономить время и силы.
Мультимедийные центры
Домашний кинотеатр, аудиосистемы и мультирум-системы — современный умный дом немыслим без этих вещей. Управлять такими системами можно как с помощью приложения, так и голосовыми командами.
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