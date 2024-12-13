У пошуках Гігавата й трьох літер

На ТВ безграмотні колеги транслювали новини про героїчних голів ОСББ, які забезпечили мешканців генератором на 5 квт. У під'їзді заживили кілька лампочок, а мамочки тепер можуть зігріти чайку для діточок (КРУПНИЙ ПЛАН: у склянці з водою кип'ятильник). Журналістам не пояснили яка собівартість однієї нагрітої склянки за такого способу видобування енергії, на скількох мешканців будинку вистачить енергії від генератора на 5 квт й який ресурс його роботи. Не пояснили, що набагато ефективніше використовувати для цього газовий пальник. З усіх прасок в голови неосвіченного населення неслося: «Купи генератора, купи Екофлоу!»

На ТВ безграмотні колеги транслювали новини про героїчних голів ОСББ, які забезпечили мешканців генератором на 5 квт. У під'їзді заживили кілька лампочок, а мамочки тепер можуть зігріти чайку для діточок (КРУПНИЙ ПЛАН: у склянці з водою кип'ятильник). Журналістам не пояснили яка собівартість однієї нагрітої склянки за такого способу видобування енергії, на скількох мешканців будинку вистачить енергії від генератора на 5 квт й який ресурс його роботи. Не пояснили, що набагато ефективніше використовувати для цього газовий пальник. З усіх прасок в голови неосвіченного населення неслося: «Купи генератора, купи Екофлоу!»

Що цьому можна потиставити? Звісно – захист інфраструктури. Але не отими багатомільярдними проектами з будівництва саркофагів, де «освоював бюджети» Наєм й за що пішов з посади. Високовольтна підстанція розміром з величезний стадіон. Самі трансформатори габаритами з п'ятиповерхівку. Фактично це – мідна бочка, наповнена маслом. Горить не гірше за нафтобазу. Напевно владі все це відомо. Що вона зробила? Правильно: закликала населення купувати побутові генератори й безперебійники. Й на цьому ажіотажі дехто чудово заробив.

Що цьому можна потиставити? Звісно – захист інфраструктури. Але не отими багатомільярдними проектами з будівництва саркофагів, де «освоював бюджети» Наєм й за що пішов з посади. Високовольтна підстанція розміром з величезний стадіон. Самі трансформатори габаритами з п'ятиповерхівку. Фактично це – мідна бочка, наповнена маслом. Горить не гірше за нафтобазу. Напевно владі все це відомо. Що вона зробила? Правильно: закликала населення купувати побутові генератори й безперебійники. Й на цьому ажіотажі дехто чудово заробив.

Влада виявилася так ж безграмотна, як і населення, знявши імпортне мито на генератори й безперебійники. Щодо бесперебійників: вони антітрохи не покращують ситуацію, бо нічого не виробляють, а лише витягують з мережі й накопичують, надаючи перевагу тим, в кого є грошенята на їхнє придбання.

Енергосистема тріщить, але тримається. Скільки ще масованих обстрілів вона переживе? Гадаю, кожен наступний може її покласти. Після сьогоднішнього обстрілу в Одесі припинилося постачання води. Водо- й теплопостачання, робота каналізаційних насосів – це критично. Якщо їхню роботу не відновити у короткі терміни – мегаполіс стає непридатним для існування. Одеса завжди була проблемною щодо енергозабезпечення. Про це теревенять з самого початку війни… й нічого не роблять. Пам'ятаєте прожекти з аренди у Туреччині електростанції, що плаває? У наших керманичів може буть тисяча причин, які завадили їм це зробити. Але найвірогідніша: дуже дороге страхування й ще більша вірогідність того, що в неї прілитить, як неодноразово прилітало в Одесу та її порти.

В Харкові, Рівному, інших містах після обстрілів дедалі частіше припиняє роботу електротранспорт. Вже з'являються повідомлення, що виникають затримки залізничних рейсів. Звтримка визначається часом, необхідним для заміни електролокомотиву на дизельний. Але є проблемка. Парк локомотивів в Україні вбито вщент. Особливо постраждали дизель-локомотиви. Це ті, які не потребують електроенергії, натомість самі її вироблять. Їм потрібна солярка. Із нею, на відміну від електроенергії, проблем немає. Закупівлі локомотивів не проводилися багато років. За часів незалежності разово закупили 40 локомотивів, що становить 1% локомотивного парку. Три заводи, які теоретично могли б випускати локомотиви, стоять, бо немає фінансування. Не на часі?.. Саме так вважає керівництво держави й «Укрзалізниці». На часі в них закупівля й підключення газогенераторних установок. Задля цього 28 червня «Укрзалізниця» створила ТОВ «УЗ Енерго». Воно опікуватиметься газогенерацією. Це дуже довго, дуже дорого й невідомо коли запрацює.

Але ж був й залишається ефективний спосіб підвищення енергостійкості. Закуповуйте тепловози! Нехай старі, Європа позбудеться непортібного мотлоху, а ми матимемо: 1) Різке зниження споживання електроенергії «Укразалізницею» через заміну електротяги на дизельну; 2) Матимемо розподілену РУХОМУ енергогенерацію, яка може оперативно дістатися туди, де є залізничне сполучення й заживити електроенергією необхідну ділянку.

Трохи цифр. Уявімо, пасажирський состав рухає електролокомотив. Споживання електроенергії буде приблизно таким: 145 квт\годин на 104 т\км. Вага пасажирського вагону варіюється від 50 до 100 тон. Отже, аби 40 пасажирів в одному вагоні дісталися з Києва до Львова, буде спожито приблизно 70 мегават\годин. Якщо у составі 15 вагонів, тоді буде спожито 1 Гігават\годину. Це лише один потяг, який рушить в один кінець! А ще є надважливі вантажні перевезення. Споживання "Укрзалізниці" грандіозне.

Отже, переведення значної частини перевезень на дизельну тягу дасть миттєву величезну економію електроенергії для решти споживачів. А в разі катастрофічного руйнування енергосистеми ті самі тепловози зможуть оперативно заживлювати споживачів у всіх точках країни, виробляючи електроенергію в мережу.

Вразити таке енерговійсько практично неможливо! Так, собівартість буде вищою за електрику ТЕС; так, потрібно було встановити додаткове обладнання. Але це значно дешевше за собівартість енергії від побутових генераторів, а додаткове обладнання давно мало б стояти замість незмонтованих газогенераторних установок.

Приватний бізнес впорався із постачанням палива на тверду п'ятірку й здатен задовільнити будь-які потреби. То що ж завадило на третьому році війни нашкребти по всьому світу 100-200 тепловозів окрім вродженого ідіотизму й лобізму безперспектих проектів, на яких можна наварити?..

Хочу повідомити менеджерам на Банковій, генералам з енергетики й очільникам «Укрзалізниці», що сучасний дизель-електровоз має потужність від 6 до 12 Мегават. Закупівля бодай ста тепловозів дала б економію електроенергії (а за необхідності – її генерації в мережу) потужністю в 1 Гігават. Це той самий Гігават енергопотужності й незламності Зеленського, який він обіцяв створити влітку.

З Гігаватом у Зеленського щось пішло не так. Натомість він у світлі софітів ефективно посилає нашого ворога на три літери. Чи є в алфавіті літери, на які можна послати пана Голобородька, аби в хаті з'явилося світло?