|
Философское исследование рогулизма
21 января 2025 | 11:02 , Олег Ельцов. ТЕМА
Если вам кажется, что все вокруг сошли с ума, то вам не кажется. Мне так казалось все чаще, а теперь постоянно. Задумаемся: что есмь безумие? Ну, врачам я уже давно не верю, особенно когда речь заходит о столь тонкой материи, на которой специальные люди могут срубить толику бабок. Поэтому в начале исследования любознательный автор обратился за помощью к ИИ. И вот тут я окончательно утвердился: дело мутное, характеристик масса, ответа нет.
Читаю ответ ИИ и все больше тревожусь: большинство признаков мне подходят, за исключением маний и странных ритуалов. Причин может быть много, но особенно понравилось «нарушение нейромедиаторных систем». Согласитесь – красиво!
Из классических видов безумия мне подходит, пожалуй, ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство), предполагающее тягу к повторяющимся действиям. Ну, вот это вот: каждое утро непременно чистить зубы, а еще привычка кататься на велосипеде, когда приходится длительное время совершать повторяющиеся действия: крутить педали, крутить головой, крутить рулем… Печально все это, друзья…
Мой и многие иные случаи предопределены генетикой, тяжелым детством и недостатком витаминов. Но отвлечемся от безнадежного случая с автором этих строк. Посмотрим вокруг, господа: все определенно сошли с ума! И ведь у большинства было счастливое детство и никакого авитаминоза. Что случилось-то?
Подсказку находим в книжке Роберта Пирсига «Лила, исследование морали». Все мы, конечно, знаем и зачитали до дыр первый роман-бесцеллер Пирсига «Дзен и искусство ухода за мотоциклом», вышедший в 1974 году. Я прочел его лет 20 назад, а недавно прочел «Лилу», опубликованную в конце 20 века. То ли я поумнел за отчетный период, то ли «Лилу» недооценили, но она мне понравилась больше. Впрочем, оба романа посвящены одному: обоснованию авторского понятия Качества – философского нечто, являющегося , как модно говорить у философов имманентным свойством всего живого и неживого, движущего всем сущим в его развитии.
А поскольку Пирсиг пережил глубокое умопомешательство и длительное лечение в психушке, то, конечно, он не мог обойти строной тему сумасшествия. А поскольку «Лила», как следует из названия, представляет исследование в том числе темы морали, то автор умело их объединил.
Поскольку в дурке он находился в качестве пациента, то не стал вдаваться в разбор медицинских причин разрыва с реальностью. Ну, типа вот этого вот: после падения с велосипеда\мотоцикла у пациента была поражена зона коры головного мозга (главное ведь, чтобы древесина не пострадала…) Пирсиг показывает, что во многих случаях понятие сумасшествия и культуры неразрывно связаны. Например, если человек начнет разводить костер в квартире, мы заподозрим что-то недоброе. А если этот человек прибыл вчера из джунглей Амазонки и не видел в глазах электроплиты?.. В то же время, если наш турист, попав на благодатный Запад, запаркует авто на месте для инвалидов или на лужайке его посчитают идиотом. У них так не принято и себе дороже: штраф гарантирован. Но наш человек не идиот – он просто рогуль, чья культура повреждена долгим существованием на постсовковых территориях.
В целом, у нас принято парковаться где попало, ругаться матом в общественных местах и перед камерами в кабинете президента. Быть может, это просто признак ээээ… специфического культурного кода? Нет, это признак отсутствия культуры как таковой. Об этом пишет Пирсиг: безумие зачастую – признак отсутствия культуры. Нет культуры – нет личности, остается только животное начало. Думаю, этот факт не требует доказательств. Вот это вот все: мытье ног неграм, преклонение толп половозрелых граждан перед необразованной девочкой Тюнберг, мат из уст мировых лидеров, современное искусство, ЛГБТ+, бородатый дядя в коктейльном платье, косящий под панка-интеллектуала на «Громадськом ТВ» – все это неоспоримые свидетельства эпидемии безумия.
И далее автор указывает на корни безумия, охватившего сегодня весь мир. По Пирсигу, развитие всего живого происходит по цепочке: биологическое-социальное-интеллектуальное. Все три состояния присущи нам сегодня. Пирсиг выстраивает их в последовательности от низшего к высшему в критериях Качества.
В человеческих обществах по неясным причинам периодически возникает стремление «вернуться к корням», к простой и натуральной жизни. Какая-то незначительная часть людей всегда стремилась уедениться в ашрамах, пещерах, комунах и общинах, отказаться от всего мирского. Это нормально, их доля в общем числе мизерная. Но в 60-е годы эта тяга охватила весь западный мир, прежде всего молодежь, что стало одним из кирпичиков в фундаменте хиппи-революции. Долой университеты и родительсткие заветы, сольемся с природой, будем как животные делать то, что хочется (а хочется «драг-секс-рок-н-ролл»). Обязательства, ограничения, требования и нормы – все это условности прогнившего старого мира.
Это было понижение Качества – опускание с интеллектуального и социального уровня в сторону биологического. Потом хиппи-революция потерпела фиаско, обрюзгшие и остепенившиеся дети-цветы уселись в офисы, нарожали потомство, то выросло и начало править миром. Во они-то и устроили всю эту БЛМ-чехарду. Ибо их родителям нечего было передать детям – выросло поколение варваров. Люди перестают слушать классическую музыку и джаз, предпочитая Тейлор Свифт, упростилось все: кино, живопись, фотография, архитектура, нормы поведения и мораль. Наиболее ярко это проявляется на примере Запоребрика: все эти скрепы-хороводы с уголовным налетом и скабрезными анекдотами вождя в выступлениях перед соплеменниками.
В Украине все не намного лучше. Нездоровая любовь к лялькам-мотанкам, первобытная агрессия и асоциальное поведение, желание при любом удобном случае метнуть в оппонента порцию экскрементов вместо поиска взаимопонимания, что присуще индивидам социализированным. Все это и есть вид безумия, вызванный смертью культуры, опысканием на низший – биологический уровень.
Кто-то скажет, что это не безумие, а рафинированный рогулизм. Я не стану спорить, опасаясь обвинений в работе на врага, подкрепленных жменей дерьма, брошенной в качестве аргумента.
комментарии [1]
21.01.2025 21:25 Задр Лучше тогда Фуко История безумия
также читайте
[08.01.2025]
[29.12.2024]
[21.12.2024]
|
по теме
Альтернативе "Шелковому пути" быть?
17. 01. 2025 | 14:04
В последнее время оживились попытки активизировать амбициозный проект создания мощного сухопутно-морского транспортного коридора из Индии в Европу через арабские монархии, который считается альтернативой китайскому «Новому Шелковому пути» в страны ЕС из КНР через Центральную Азию, Азербайджан и Турцию.
Средневековье зовет!
16. 01. 2025 | 11:56 , ТЕМА
К 2040-у Маск обещает 10 млрд андроидов. Уже в этом году первый образец-дружка домохозяйки обещают выпустить на рынок. А футуролог Рэй Курцвейл предсказывает сингулярность (равенство способностей роботов и искусственного интеллекта с человеком) к 2045 году. Это получается через 20 лет ИХ станет больше, чем НАС. Луддиты, вперееед!
Мовний талібан без срачу й громадянської війни
13. 01. 2025 | 14:19 , Олег Єльцов, ТЕМА
Завжди вважав Юрія Романенка розумником, а тепер за моїм рецтингом він в категорії геніїв. Недобавно підслухав на його ютюб-каналі безмежно креативну ідею, яка врятує українську націю. Отже, за Романенком аби припинити обридлі мовні срачі, які поховають нашу славну Україну, треба на території держави утворити щось на кшталт резервації для прихильників чистоти мови й нації. За класифікацією Романенка – мовний талібан.
Изучение немецкого языка: значение в современном мире и интеграция Украины в Европейское сообщество
10. 01. 2025 | 11:37
21 января 2025
[19:24]
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»