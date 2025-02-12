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Украинцев должны грабить не только украинцы!
12 февраля 2025 | 00:41 , Олег Ельцов. ТЕМА
Боженьки, проклятые заокеанские капиталисты, воспользовавшись нашей слабостью, хотят заграбастать украинские редкоземельные металлы! А потом и наши благодатные черноземы, как фашисты вывезут… Ох, грабят, супостаты, как жить!
А как раньше жили? Много ли редкоземельных металлов добывали\продавали? Много ли извлекли в Желтых водах? На какой стадии завис проект создания урановых сборок, почему покупали их у россии, а теперь у США?
Возмутителями редкоземельного беспокойства стали Зеленский и Трамп. Первый предложил, второй предложение принял. Вот тут-то народ и вознегодовал. Доколе будут грабить украинскую землю! Украинцы узнали, что где-то там, глубоко под землей миллионы лет покоятся несметные редкоземельные богатства. И, смею предположить, если бы не война, они покоились бы еще миллион лет. В некоторых странах они добываются, но украинцы сиднем на них сидели и гордились. Еще три года назад мы торжествовали, услышав от американцев слово «лендлиз», но сегодня нет пределов народному гневу: Трамп – барыга, наживается на нашей беде. Мысль о том, что в этом материальном мире снаряды-ракеты-самолеты не вырастают в чистом поле, их создают и производят квалифицированные специалисты, долго учившиеся и получающие зарплаты за свои знания и труд, не приходит в голову пересичного украинца.
Да, за многомиллиардное добро, произведенное в других странах, можно рассчитываться долгие годы после войны. Но когда речь идет о самой бедной стране Европы с деградировавшей промышленностью, социальными институтами и органами власти, надежды получить долги невелики. Поэтому решение брать натурой вполне логичное, хоть и не простое. Для того, чтобы добыть редкоземельные богатства, нужно приложить немало сил и умения, вложить миллиарды полновесных долларов, чтобы обеспечить добычу, обогащение, понастроить металлургических комбинатов, создать непростые технологические цепочки… Признаемся: нам это не под силу. Что там говорить, если за 30 лет не смогли даже навести порядок с эксплуатацией запорожских отвалов – настоящим клондайком, за который ведутся перманентные бои разных бизнес-групп. Так что: будем дальше сидеть и гордиться тем, сколько всего в нашей земле похоронено?
Заметим: война продолжается и отнюдь не в нашу пользу. А земель с теми самыми редкоземельными залежами под нашем контролем остается все меньше. И враг уже подползает к Днепропетровщине. Кстати, именно ее упомянул Зеленский в качестве расчетов с США. Идея не плохая с учетом скромных способностей стратегического мышления нынешней власти. Присутствие западного бизнеса на наших территориях – лучшая защита от российской агрессии. Но все предыдущие десятилетия наша страна была инвесторам не рада. Украину должны грабить украинцы – такой настрой был у национальных промышленно-финансовых групп. Но нынешние хозяева страны, кажется, начинают догадываться, что с такой политикой им скоро негде будет грабить, поэтому согласны поделиться толикой богатств – за оружие и «крышу».
Если США возьмутся за освоение месторождений, сразу отыщутся и деньги и специалисты, а через пару-тройку лет украинские редкоземельные металлы после миллионов лет забвения окажутся в микросхемах и аккумуляторах. Американцы будут добывать, плавить, отгружать. На предприятиях станут трудиться украинцы, получать зарплаты и соцпакет, и, смею предположить, что им будет глубоко пофиг кто им платит – Ахметов, Новинский или мистер Твистер. Компании американских кровопивцев будут платить многомиллионные налоги. Да, если бы мы все сделали сами - были бы богаче. Но проблема в том, что мы не можем.
Поэтому все будет происходить так, как заведено в этом жестоком мире: на земли индейцев с больших кораблей высаживаются чужеродцы, выносят бусы, одежды и оружие. А взамен увозят золото, пряности и меха. После них остаются паровозы-сеялки-трактора и технологии. Индейцам становится жить сытнее. Они плодятся, ждут новых кораблей с диковинными машинами и украшениями, не переставая клясть поработителей.
Как было у нас? Украинцев грабили только украинские вожди – народу под стать. Грабили в воровском стиле «на рывок», без далекоидущих планов. Ведь в отличие от индейских вождей, которым некуда было тикать, наши, «нацарював», перебираются в края белых людей – там сплошь велодорожки, парки, музеи, богатство и порядок.
Теперь пересичных украинцев смогут грабить западные вожди. И это хорошо: они привнесут в наш хаос порядок и культуру, научат работать и когда-нибудь мы научимся делать то же, что и они, управлять своей страной, как они собственными. Правда, случится это не завтра и к тому времени заморские поработители что-то еще придумают, возможно даже все иммигрируют в благодатные марсианские края. Тоже неплохо: мы сможем переселиться в опустевшие нью-йорки и парижи. Вот тогда заживем по-полной!..
комментарии [1]
12.02.2025 19:45 Андрей Гарант безопасности резко трансформировался в гешефтмахера. От ритроики-,, Вы нам ядерку, а мы вам гарантии безопасности" , до -,, Вы нам должны свои полезные ископаемые, за потраченное на вас оружие"
За уже потрачеченное.!!!
А не за потраченное в будущем.
Прокинтесь. Вашу увагу приспали, щоб обікрасти. І обкрадають давно, і не свої.
P. S.
Погоджуватись треба тільки з однією ціллю, що би порушити цю домовленість у майбутньому, коли пройде лиха година.
С плутами и мошенниками, только так.
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