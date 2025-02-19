«Українська правда»: нестримне прагнення підзаробити на війні

19 февраля 2025 | 16:57 , Олег Єльцов, ТЕМА

З часу оголошення США про припинення грантової підтримки на головній сторінці «УП» з’явилося звернення до читачів підтримати журналістів матеріально, яке нині вдруковане спеціальною кнопкою поруч із назвою видання. Видання тиражне, впливове, має безліч різноманітної реклами, врешті-решт є небідний власник Томаш Фіала – СЕО «Dragon Capital». Колись він виклав чималеньку суму, купуючи видання. Невже задля того, аби канючити по світу гроші?

Задля харчу колектив редакції під орудою Севгіль Мусаєвої вигадує дивні форми заробітку. Створили дивакуватий «Клуб УП», в який запрошують, звісно, за гроші. Колись редакторка й засновниця «УП» Олена Притула створила якісну новинну службу й сайт мав одну з найкращих стрічок новин (напевно дався взнаки досвід Олени роботи в «Інтерфаксі»). З часів зміни власника новинна стрічка деградує. Попри чималі можливості видання в ній дедалі рідше з’являються оригінальні новини, проте дедалі частіше – рекламні, як от зараз з рекламою нового бренду горілки (а це часом не протирічить закону?). З’являються дивні як для суспільно-політичного видання новини-рекомендації щодо здолання «жіночих» хвороб…

Аж ось «УП» долучилася й до вирішення державних проблем. Ні сіло ні впало «УП» взялося організувати конференцію «Війна-2025». Якщо відверто: не зрозуміло чому непрофільне ЗМІ долучається до такої непростої справи й чому «УП» виступає в ролі не інформаційного спонсора події, а в якості організатора. Я б не здивувався якби таку подію ініціював, скажімо Костянтин Машовець, або профільний сайт з репутацією «Дефенс експрес». Але до чого тут «УП» з її залученістю до алкопропаганди й здолання жіночих хвороб?

Ну, з алко стає зрозуміліше, коли у переліку потужних спонсорів знаходиш «алкопартнера», який запусккає на ринок новий горілчаний бренд. Мені просто цікаво: учасників заходу опоюватимуть на кофе-брейках горілкою?..

Решта партнерів розділена на категорії: генеральний, преміальний, просто партнери. Всі – потужні, грошовиті. Здавалося б – на організацію заходу грошенят вистачить. Але ні, задля участі слід придбати квиток. Дізнаюся ціну й сповзаю зі стільця: 4000 гривень! Панове, у вас там що, цирк з ведмедями виступатиме, стріпшоу на закриття й осетрина в меню?

Статус заходу – найвищий: відкриває його цілий віце-прем’єр Олексій Чернишов та велика знавчиня сфери озброєнь Севгіль Мусаєва.

Дещо дивує вибір вітчизняними виробниками озброєнь й урядом сайту «УП» в ролі організатору заходу. Закрадається підозра: чи не стало це результатом теплих неформальних зв’язків керівництва редакції та його власника з великими панами на Банковій та Грушевського? Іншого пояснення цій дичині просто не знаходжу. Також не знаходжу у керівництва «УП» ознак почуття сорому.