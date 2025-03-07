Война и Вова

07 марта 2025 | 11:09 , Олег Ельцов. ТЕМА

Послушал Марка Солонина по мотивам визита Зеленского в Вашингтон и все былые подозрения, наблюдения, сомнения сложились в единую картину. Поэтому настоятельно рекомендую прослушать получасовой ролик Марка Солонина на Ютюб под названием «Триумф двух Вов». Можно, конечно, и не слушать, если вас не волнуют эта война – вам и в Куршавеле не плохо.

Тезисно: Зеленский ехал в Вашингтон не подписывать рамочное соглашение, а сорвать подписание. Подписывать с украинской стороны его должна была украинская вице-премьер. На визите Зеленского настаивал Ермак. Окончание войны – это выборы, выборы – это окончание затянувшегося правления Зе. Трудно представить, что ради удержания власти наш бубочка готов обречь на смерть новые тысячи и тысячи украинцев, на разрушение – новые города, села, инфраструктуру, но вся логика действий дуэта Зеленский-Ермак доказывает: они страстно желают продолжения войны. Солонин называет свой вывод гипотезой. Но этот человек с железной логикой оставляет право на вывод слушателю.

Этот спектакль был блестяще срежиссирован и попал в десятку: Трамп пристыжен мировой общественностью; украинцы единодушно поддержали Зеленского: малаца, дал Рыжему по мордам, отстоял национальную гордость, не дал подписать соглашение о капитуляции.

Кстати, о договоре. Солонин проанализировал его текст, чего в Украине, кажется, не сделал никто больше: скучно, не понятно – да ну его! Условия «сделки Трампа» максимально выгодны для Украины, а гарантии безопасности – это и есть присутствие иностранных инвесторов.

Что касается последовавшей за скандалом волны международной поддержки, тут тоже все очевидно. Трампа критиковала исключительно конкурирующая политсила, а вспыхнувшая любовь европейцев к Украине объясняется утилитарно: им тоже выгодна наша война. Своими жизнями и территориями украинцы истощают российскую армию, уничтожают ее боевую мощь, на восстановление которой уйдут годы и годы. При этом ни на одном европейском курултае не приняли принципиально важного решения в нашу пользу. Да его и не может быть. Вопреки тому, что полномасштабная война в Европе длится четвертый год, наши соседи за исключением Польши не спешат тратиться на оборонный сектор, они попросту не в состоянии заменить американские военные поставки продукцией европейской оборонки.

Таким образом Зеленский и его кардинал Ермак ведут страну к жесточайшему поражению, а страну к полнейшему развалу. Настаивать на выборах во время войны неосмотрительно: москва этим непременно воспользуется, чтобы взорвать Украину изнутри. Следует требовать немедленного подписания соглашения с США. Если Зеленский будет упорствовать, пусть он и его медиатолкователи четко объяснят народу почему он этого не делает, какие такие гарантии безопасности требует. А если будет и дальше молча гнуть свою линию, оппозиционные политики должны нарушить мораторий на критику власти в военное время и донести суть происходящего до многострадального наивного народа.

Имеем парадоксальную ситуацию: противник заявляет, что готов к перемирию, посредник №1 в мире готов этому способствовать, но украинская власть отказывается от предложения под самыми невероятными предлогами: путин снова нападет (а если не нападет, а если мы подготовимся к началу войны не так, как в этот раз, а если создадим ракеты, летящие до москвы, а если организуем вдоль всей границы мертвую зону из минных полей, основательных линий обороны и роев беспилотников?…)

Парадоксально, но пипл хавает это дикое шоу сценаристов с Банковой. Уничтожение страны и украинцев должно прекратиться: рано или поздно за это преступление против нации придётся ответить.