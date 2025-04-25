«Шоумэн» Шустера: Саймон, прекрати!

25 апреля 2025 | 14:38 , Олег Ельцов. ТЕМА

Домучал толстенную книгу старшего корреспондента журнала «Тайм» Шустера, который не первый год специализируется на россии, Украине и нашей войне. Он был вхож в офис ОП с первых дней крупномасштабки и имел доступ к тому, что коллегам было недоступно. Его тексты в журнале, признаюсь, не читал. Но книжка получилась откровенно дрянная. До оскомы елейно-комплиментарная, неоправданно затянутая, перегруженная несущественными деталями, фактологическими ошибками и сознательными фальсификациями, а также отсутствием упоминания о значимых событиях этой войны. Слишком много душещипательного текста про первую леди, которая на это явно не заслуживает, и полное игнорирование грандиозных факапов президента.

Похоже, долгое сосуществование с украинскими коллегами и политиками превратило представителя мощного западного медиа в дешевого пропагандиста и пиарщика. На обложке книги следовало бы разместить яркий шильдик «На правах рекламы», но его как всегда нет. Помимо собственно текста на заказной характер книжки указывает тот факт, что ее немедленно перевели на украинский и разместили в свободном доступе на многих сомнительных ресурсах, хотя по содержанию она адресуется западному читателю. Кто потратился на перевод фолианта сомнительной ценности? Догадаться не сложно. И, судя по всему, переводчику и корректору платили по высшему разряду. Сегодня крайне сложно отыскать перевод, выполненный без участия Гугл и хорошо вычитанный. «Шоумен» - именно тот редкий случай: ни одной опечатки!

Не знаю каков журналист Шустер, но как писатель он из когорты кузнецов литературных поделок для самого неприхотливого читателя. Писано в стиле сценариев нудных «Рабыни Изауры» и «Властелина колец». Как можно солидному журналисту опускаться до такой заказухи, даже за деньги, даже за большие деньги – ума не приложу.

Впрочем, внимательный читатель в ворохе пиар-славословия может обнаружить несколько любопытных фактов, которые дают разгадку: что за вождя выбрали украинцы в 2019-м.

Живописуя первые часы нападения, Шустер рассказывает о том, как встретила их Елена Зеленская с двумя несовершеннолетними детьми. Про отца семейства – вскользь: проснулся, оделся – поехал на Банковую. А вот Елена начала судорожно собирать себя и детей, искать документы. В семье не был собран тревожный чемоданчик, Зеленские не подготовились к худшему, хотя шоумен был информирован много лучше остальных украинцев, которых он не информировал о реальной опасности дабы не поднимать панику, чтобы потенциальные защитники Отечества не разбежались по заграницам. Прочитал и подумалось: если он не позаботился о самых близких, то как он мог сберечь страну?..

Еще штришок из семейной жизни: Елена Зеленская узнала о решении супруга выдвигаться в Президенты из его заявления по телевизору. На удивление жены Вова коротко бросил: «Извини, забыл тебя предупредить».

И вот еще штришок к портрету: многие собеседники Шустера из ближнего круга Зеленского единодушно вспоминают еврейское слово «хуцпа». Тот же термин в уголовных кругах описывается фразой «Наглый, как колымский… заключенный нетрадиционной ориентации». И эта хуцпа дорого стоит нашей стране. Вот это «мы не в карты здесь играем» в глаза самому влиятельному человеку планеты у него дома, когда речь идет о спасении Украины за счет американских налогоплательщиков – это не провокация Венса с Трампом, это много гармонов и мало мозгов нашего шоумена.

Удивительно как опытный журналист Шустер, не один год имевший эксклюзивный доступ к первому телу и членам команды, смог забить страницы книги массой банальщины и не заметить того, что скрыто от простого смертного. А такие ключевые события в жизни Зеленского, определившие судьбу страны, как встреча с путиным в Париже описаны вскользь, без должного анализа и описания последствий.

В книге обнаруживаем подтверждение того, что Украина не в состоянии самостоятельно противостоять российской орде. Шустер цитирует Залужного в первые месяцы крупномасштабки. Главком криком кричал партнерам: 3-4 недели и нам нечем будет защищаться, дайте оружие! И тогда, и сейчас судьба страны зависит от решений Запада. Так почему не были подписаны Стамбульские соглашения? Молчит Зеленский, Молчит Шустер. Зато долго и нудно расписывает как Елена Зеленская с детьми страдала без доступа к интернету по требованию охраны.

Основная же черта книги помимо дичайшего провинциального пиара: максимальная политкорректность, сглаживание углов, халва и пастила на каждой странице. С задачей показать сложный мир переживаний героя и непростую ситуацию, в которой он оказался благодаря бесчестному охмурежу электората, включая противозаконное выкладывание в интернете финальных серий киноподелки «Слуга народа» накануне дня выборов автор не справился.

Надеюсь, когда-то появится книга, где будет честно рассказано почему весной 2025-го Зеленский не спешит заключать мир, обрекая страну и народ на новые жертвы и разрушения. Надеюсь, что ту книгу напишет не Саймон Шустер.