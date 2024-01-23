Социализм вместо свободы. Так дело не пойдет 23 января 2024 | 18:34 распечатать [0] комментарии [0] Легендарная речь президента Аргентины Милея на форуме в Давосе 17 января 2024 года.

Сегодня я хочу сказать вам, что западный мир находится в опасности. И он в опасности потому, что те, кто, по идее, должен защищать ценности Запада, захвачены видением мира, которое неумолимо ведет к социализму и, следовательно, к бедности.



К сожалению, в последние десятилетия основные лидеры западного мира отказались от модели свободы в пользу различных версий того, что мы называем коллективизмом. Одни руководствуются благими намерениями, желая помочь другим, а другие - желанием принадлежать к привилегированной касте.



Мы хотим сказать вам, что коллективистские эксперименты никогда не являются решением проблем, от которых страдают граждане мира. Скорее, они являются первопричиной. Поверьте мне: никто лучше нас, аргентинцев, не может подтвердить эти два тезиса.



Через тридцать пять лет после того, как мы приняли модель свободы, в 1860 году, мы стали ведущей мировой державой. А когда за последние 100 лет мы приняли коллективизм, мы увидели, как наши граждане начали систематически нищать, и мы опустились на 140-е место в мире.



Но прежде чем начать дискуссию, нам важно взглянуть на данные, которые показывают, почему капитализм со свободным предпринимательством - это не только единственно возможная система, способная покончить с бедностью в мире, но и единственная морально желательная система для достижения этой цели.



Если мы обратимся к истории экономического прогресса, то увидим, как между нулевым и 1800 годом ВВП на душу населения в мире практически оставался постоянным на протяжении всего периода отсчета.



Если вы посмотрите на график эволюции экономического роста на протяжении всей истории человечества, то увидите хоккейную клюшку - экспоненциальную функцию, которая оставалась постоянной на протяжении 90 % времени, а начиная с XIX века стала экспоненциальной.



Единственным исключением из этой истории стагнации стал конец XV века, когда был открыт американский континент, но и за этим исключением на протяжении всего периода между нулевым и 1800 годом мировой ВВП на душу населения стагнировал.



Дело не только в том, что капитализм привел к взрыву богатства с момента принятия его в качестве экономической системы, но и в том, что, если вы посмотрите на данные, вы увидите, что рост продолжает ускоряться на протяжении всего периода.



На протяжении всего периода с нулевого по 1800 год темпы роста ВВП на душу населения остаются стабильными и составляют около 0,02 % в год. То есть практически никакого роста. Начиная с XIX века, когда произошла промышленная революция, совокупный годовой темп роста составил 0,66 %. И при таких темпах, чтобы удвоить ВВП на душу населения, вам потребуется около 107 лет.



Теперь, если вы посмотрите на период с 1900 по 1950 год, темпы роста ускорились до 1,66 % в год. Таким образом, для удвоения ВВП на душу населения вам потребуется уже не 107 лет, а 66. А если взять период с 1950 по 2000 год, то темпы роста составили 2,1 %, что означает, что всего за 33 года мы смогли удвоить мировой ВВП на душу населения.



Эта тенденция, далеко не прекратившаяся, сохраняется и сегодня. Если взять период между 2000 и 2023 годами, то темпы роста снова ускорились до 3 % в год, а это значит, что мы смогли удвоить мировой ВВП на душу населения всего за 23 года.



При этом, если посмотреть на ВВП на душу населения с 1800 года по сегодняшний день, то можно заметить, что после промышленной революции мировой ВВП на душу населения увеличился более чем в 15 раз, что означало бурный рост, который позволил вырвать из нищеты 90 % населения планеты.



Следует помнить, что к 1800 году около 95 % населения Земли жило в крайней нищете. А к 2020 году, до начала пандемии, этот показатель снизился до 5 %. Вывод очевиден.



Капитализм как экономическая система, основанная на свободной торговле, отнюдь не является причиной наших проблем, это единственный инструмент, которым мы располагаем, чтобы покончить с голодом, бедностью и крайней нищетой на нашей планете. Эмпирические данные неоспоримы.



Поэтому, поскольку нет никаких сомнений в том, что капитализм со свободным предпринимательством лучше с точки зрения производительности, левые нападают на капитализм, обвиняя его в аморальности, говоря - именно это утверждают его противники - что он несправедлив. Они говорят, что капитализм - зло, потому что он индивидуалистичен, а коллективизм - добро, потому что он альтруистичен. Разумеется, за счет чужих денег.



Поэтому они выступают за социальную справедливость. Но эта концепция, которая в развитых странах вошла в моду в последнее время, в моей стране является константой в политическом дискурсе уже более 80 лет. Проблема в том, что социальная справедливость не является справедливой и не способствует общему благосостоянию.



Напротив, это несправедливая по своей сути идея, потому что она насильственна. Она несправедлива, потому что государство финансируется за счет налогов, а налоги собираются принудительно. Может ли кто-нибудь из нас сказать, что он добровольно платит налоги? Это означает, что государство финансируется за счет принуждения и что чем выше налоговое бремя, тем выше принуждение и ниже свобода.



Те, кто выступает за социальную справедливость, исходят из того, что вся экономика - это пирог, который можно делить по-разному. Но этот пирог не является чем-то само собой разумеющимся. Это богатство, которое создается в процессе, который Израэль Кирцнер, например, называет процессом открытия рынка.



Если товары или услуги, предлагаемые бизнесом, не востребованы, он потерпит неудачу, если не приспособится к требованиям рынка. Они будут преуспевать и производить больше, если будут делать качественный продукт по привлекательной цене. Таким образом, рынок - это процесс открытия, в котором капиталисты находят правильный путь по мере продвижения вперед.



Но если государство наказывает капиталистов, когда они добиваются успеха, и мешает процессу открытия, оно разрушает их стимулы, и, как следствие, они будут производить меньше.



Пирог станет меньше, и это нанесет ущерб всему обществу. Коллективизм, препятствуя процессу открытий и мешая их присвоению, в итоге связывает руки предпринимателям и не позволяет им предлагать лучшие товары и услуги по лучшей цене.



Так почему же ученые, международные организации, экономические теоретики и политики демонизируют экономическую систему, которая не только избавила 90 % населения мира от крайней нищеты, но и продолжает делать это все быстрее и быстрее?



Благодаря капитализму свободной торговли мир сейчас переживает свое лучшее время. Никогда еще в истории человечества не было такого процветания, как сегодня. Это справедливо для всех. Современный мир обладает большей свободой, он богат, более мирный и процветающий. Это особенно верно для стран, где больше экономической свободы и уважают права собственности отдельных людей.



Страны, где больше свободы, в 12 раз богаче тех, где царят репрессии. Самый низкий процентиль населения в свободных странах живет лучше, чем 90 % населения в репрессивных странах. Уровень бедности в 25 раз ниже, а крайней бедности - в 50 раз. А граждане свободных стран живут на 25 % дольше, чем граждане в странах с репрессиями.



Итак, что же мы имеем в виду, когда говорим о либертарианстве? Позвольте мне процитировать слова крупнейшего авторитета в области свободы в Аргентине, профессора Альберто Бенегаса Линча-младшего, который говорит, что либертарианство - это неограниченное уважение к жизненным проектам других людей, основанное на принципе ненападения, в защиту права на жизнь, свободу и собственность.



Его основополагающими институтами являются частная собственность, рынки, свободные от вмешательства государства, свободная конкуренция, разделение труда и социальное сотрудничество, при котором успех достигается только за счет предоставления другим товаров лучшего качества или по лучшей цене.



Другими словами, успешные капиталистические бизнесмены - это социальные благотворители, которые не присваивают чужое богатство, а вносят вклад в общее благосостояние. В конечном счете, успешный предприниматель - это герой.



Например, регулирование монополий, уничтожение их прибылей и уничтожение растущей доходности автоматически уничтожит экономический рост.



Однако, столкнувшись с теоретической демонстрацией того, что государственное вмешательство вредно - а эмпирические свидетельства его провала не могли быть иными - коллективисты предлагают не больше свободы, а больше регулирования, что создает нисходящую спираль регулирования, пока мы все не станем беднее, а наши жизни не будут зависеть от бюрократа, сидящего в роскошном офисе.



Учитывая удручающий провал коллективистских моделей и неоспоримые достижения свободного мира, социалисты были вынуждены изменить свою программу: они оставили классовую борьбу, основанную на экономической системе, и заменили ее другими предполагаемыми социальными конфликтами, которые столь же вредны для жизни и для экономического роста.



Первым из этих новых сражений стала нелепая и противоестественная борьба между мужчиной и женщиной. Либертарианство уже предусматривает равенство полов. Краеугольным камнем нашего вероучения является то, что все люди созданы равными и что все мы обладаем одинаковыми неотъемлемыми правами, дарованными Творцом, включая жизнь, свободу и право собственности.



Все, к чему привела программа радикального феминизма, - это усиление государственного вмешательства в экономический процесс, предоставление работы бюрократам, которые не внесли никакого вклада в общество. В качестве примера можно привести министерства по делам женщин или международные организации, занимающиеся продвижением этой повестки дня.



Другой конфликт, представленный социалистами, - это конфликт человека с природой, утверждающий, что мы, люди, наносим ущерб планете, которую нужно защищать любой ценой, доходя даже до пропаганды механизмов контроля численности населения или программы абортов.



К сожалению, эти пагубные идеи прочно укоренились в нашем обществе. Неомарксистам удалось кооптировать здравый смысл западного мира, чего они добились, захватив средства массовой информации, культуру, университеты, а также международные организации.



Последний случай является наиболее серьезным, вероятно, потому, что эти организации оказывают огромное влияние на политические и экономические решения стран-участниц.



К счастью, нас становится все больше и больше, тех, кто осмеливается заявить о себе, потому что мы видим, что если мы не будем по-настоящему и решительно бороться с этими идеями, то единственная возможная судьба для нас - это растущий уровень государственного регулирования, социализм, бедность и меньшая свобода, а значит, и худший уровень жизни.



Запад, к сожалению, уже начал идти по этому пути. Я знаю, для многих может показаться смешным предположение, что Запад перешел к социализму, но это смешно только в том случае, если вы ограничитесь традиционным экономическим определением социализма, которое гласит, что это экономическая система, где государство владеет средствами производства. Это определение, на мой взгляд, должно быть обновлено в свете современных обстоятельств.



Сегодня государству не нужно напрямую контролировать средства производства, чтобы контролировать каждый аспект жизни людей. С помощью таких инструментов, как печатание денег, долговые обязательства, субсидии, контроль над процентной ставкой, контроль над ценами и регулирование для исправления так называемых провалов рынка, они могут контролировать жизни и судьбы миллионов людей.



Так мы пришли к тому, что под разными названиями и обличьями большая часть общепринятых идеологий в большинстве западных стран представляет собой коллективистские варианты, независимо от того, провозглашают ли они себя открыто коммунистами, фашистами, социалистами, социал-демократами, национал-социалистами, христианскими демократами, неокейнсианцами, прогрессистами, популистами, националистами или глобалистами.



В конечном счете, существенных различий нет. Все они утверждают, что государство должно управлять всеми аспектами жизни людей. Все они защищают модель, противоречащую той, которая привела человечество к самому впечатляющему прогрессу в его истории.



Сегодня мы собрались здесь, чтобы предложить западному миру вернуться на путь процветания. Экономическая свобода, ограниченное правительство и неограниченное уважение к частной собственности являются важнейшими элементами экономического роста. Обнищание, порожденное коллективизмом, - это не фантазия и не неизбежная судьба. Это реальность, которую мы, аргентинцы, хорошо знаем.



Мы пережили это. Мы прошли через это, потому что, как я уже говорил, с тех пор как мы решили отказаться от модели свободы, которая сделала нас богатыми, мы попали в нисходящую спираль - спираль, по которой мы становимся все беднее и беднее, день ото дня.



Это то, что мы пережили, и мы здесь, чтобы предупредить вас о том, что может произойти, если страны западного мира, разбогатевшие благодаря модели свободы, останутся на этом пути рабства.



Пример Аргентины является эмпирической демонстрацией того, что независимо от того, насколько вы богаты, какими природными ресурсами обладаете, насколько квалифицированным может быть ваше население, насколько образованным или сколько золотых слитков у вас может быть в центральном банке, - если принимаются меры, препятствующие свободному функционированию рынков, конкуренции, систем цен, торговли и владения частной собственностью, единственная возможная судьба - это бедность.



Поэтому в заключение я хотел бы оставить послание для всех присутствующих здесь деловых людей и тех, кто не находится здесь лично, но следит за происходящим со всего мира.



Не пугайтесь политической касты и паразитов, живущих за счет государства. Не сдавайтесь политическому классу, который хочет лишь остаться у власти и сохранить свои привилегии. Вы - общественные благодетели. Вы - герои. Вы создатели самого необычного периода процветания, который мы когда-либо видели.



Пусть никто не говорит вам, что ваши амбиции аморальны. Если вы зарабатываете деньги, то это потому, что вы предлагаете лучший товар по лучшей цене, тем самым способствуя всеобщему благосостоянию.



Не поддавайтесь на уговоры государства. Государство - это не решение проблемы. Государство - это сама проблема. Вы - настоящие герои этой истории, и будьте уверены, что с сегодняшнего дня Аргентина - ваш верный и безоговорочный союзник.



Большое вам спасибо и да здравствует свобода, черт возьми!



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