Очень хочется подзаработать на войне

Не вижу иного объяснения двухлетнему игнорированию кадровой проблемы войска и добровольцев первого набора. Все прекрасно понимали, что это не может длиться вечно, что нельзя защищать Родину, третий год не вылезая из окопов. Решение проблемы так же было очевидно. В наш цифровой век массово уклоняться от мобилизации невозможно. Здорово меня удивило резолютивное заявление министра и целого вице-премьера Федорова, который несколько месяцев назад заявил: рассылать повестки через «Дию» не будем. Хотелось спросить: а ты кто такой, не твоего это ранга вопрос. Федоров – во власти исполнительной. Что ему укажут – то и должен исполнять. А форму призыва на защиту Родины, каким путем направлять повестки, каким образом воздействовать на дезертиров – это решать парламенту, минобороны…

Не вижу иного объяснения двухлетнему игнорированию кадровой проблемы войска и добровольцев первого набора. Все прекрасно понимали, что это не может длиться вечно, что нельзя защищать Родину, третий год не вылезая из окопов. Решение проблемы так же было очевидно. В наш цифровой век массово уклоняться от мобилизации невозможно. Здорово меня удивило резолютивное заявление министра и целого вице-премьера Федорова, который несколько месяцев назад заявил: рассылать повестки через «Дию» не будем. Хотелось спросить: а ты кто такой, не твоего это ранга вопрос. Федоров – во власти исполнительной. Что ему укажут – то и должен исполнять. А форму призыва на защиту Родины, каким путем направлять повестки, каким образом воздействовать на дезертиров – это решать парламенту, минобороны…

Вместо этого ТЦК будоражили общественное мнение дикими набегами на пешеходов в городах и селах. Как сообщают источники в погонах, зачастую в такие патрули совершенно противозаконно включают людей гражданских. Это наши старые знакомые – титушки, крепкие парни из спортзалов, желающие подзаработать. Из чего же им платят? Да из взяток, которые платят в ТЦК отловленные граждане. Не хочешь воевать – плати: мы новых отловим. Вот так это все происходит третий год к ряду. И тут вдруг нужно принимать закон и все делать почестному… Не-не.

Сегодня уже высказываются опасения, что многие военнообязанные по прошествии отпущенных законом двух месяцев могут не по собственной воле стать «ухылянтами»: просто не успеют пройти должные процедуры в ТЦК ввиду их перегрузки. Этот ажиотаж носит искусственный характер. Нынче все кроме детей можно делать онлайн. К чему эти дикие очереди, сколько человеко-часов работоспособного населения улетит в трубу ввиду этого организационного хаоса? А ведь каждый украинец имеет мобильный телефон, а значит – видим для властей. Едва не у каждого – счет в банке и пластиковая карта в кошельке. Есть данные от работодателей и еще масса информационных «хвостов» от каждого сущего. Почему Минцифры по сей день не поручили объединить необходимые базы данных, разработать программный алгоритм призыва и вызывать в ТЦК тех, кого нужно, а не всю страну скопом? Я вам отвечу: потому что в таком случае рубить по 5-10 тысяч долларов с дезертира станет проблематично.

Думаю, в москве аплодируют стоя мобилизационным инициативам наших державников. Но агенты кремля тут ни при чем. Никакой политики и шпиономании – просто грязный бизнес на войне.