Хочу киловатт-час по 4 коп и жить в Европе!

06 июня 2024 | 13:50 , Олег Ельцов. ТЕМА

Плач и стенания несутся соцсетями. Все от мала до велика, от домохозяек до убеленных сединами экспертов – все клеймят позором и нехорошими словами повышение тарифа на электроэнергию. Доколе, ганьба, верните последние полвареника, надо меньше красть!..

Я догадываюсь, что большинство этих людей – гуманитарии или вовсе люди необразованные, владеющие дипломами сугубо формально. Вероятно, немногие из них держали в руках вольтметр и не знают что даст умножение значения тока на напряжение. Но ведь это совершенно не обязательно.

Призываю напрячь воображение. Вот вы заходите в магазин и тут случается ваша встреча с чертовски аппетитной палкой колбасы. Вы хищно хватаете ее и мчитесь домой – немедленно насладиться феерией вкуса. Упс… На выходе ваш путь преграждает касса, ибо за все в этой жизни нужно платить. Кажется эта простая истина доступна каждой домохозяйке-гуманитарию. И она вынуждена как-то выкручиваться: либо потреблять меньше колбасы, либо больше зарабатывать.

А что такое электроэнергия: какие-то чертовы электроны, несущиеся по каким-то проводам. Вроде за электроэнергией в супермаркет ходить не надо и на зуб ее не попробуешь. Она сама появляется при нажатии включателя. Но вот какая несправедливость: за эти несъедобные электроны, текущие по проводам, попадающие в двигатели нашей бытовой техники и фотодиоды в лампах, с нас требуют деньги!

Да, в жизни за все нужно платить – не только за колбасу. Это суровая непоколебимая истина. Чтобы заставить непоседливые электроны нагревать вашу плиту и крутить барабан стиралки, нужно много чего сделать, а сонм негуманитариев должен постоянно это хозяйство обслуживать. Все это стоит денег.

Боюсь, не многие из противников повышения тарифов на электроэнергию готовили хоть раз экономическое обоснование какого-то энергетического проекта. Поверьте: это все сложно и дорого, все должно работать в комплексе, все взаимосвязано. И когда какой-то элемент выходит из строя, качество услуги падает, а порой ее предоставление вовсе прекращается.

Вновь вернемся к колбасе: биооружие врага спровоцировало массовый падёж скота. Мясокобинаты рабочие, потребители желают колбасы, а ее нет – делать не из чего… В энергетике сегодня то же самое: имеем дело с массовым падежом энергогенерации, сетями, трансформаторными подстанциями. Чтобы появилась колбаса нужно срочно завезти мясные тушки (своих-то нет). Если нет электрики – ее нужно долго и за дорого восстанавливать, а «завезти» можно лишь крайне ограниченные объемы. Что происходит при дефиците? Правильно: цена растет. Во-первых, это стимулирует снижение потребления. Во-вторых, можно рассчитаться за импорт, который весьма дорог. В-третьих, будет на что закупать новое оборудование, проводить его монтаж.

Тех, кто против повышения тарифов прошу хотя бы в общих чертах предложить иное решение и экономически обосновать. Рассказы про то, как населению нелегко в лихую годину, про низкую зарплату и высокие тарифы не принимаются. При низких зарплатах стоимость электроэнергии не становится дешевле. Зарплату вовсе можно свести к нулю, но все равно где-то нужно брать деньги на оплату счетов. А деньги есть только в бюджете, который формируется из налогов с зарплат тех, кто все как один потребляют электроэнергию. Поэтому при всех раскладах вы заплатите за за счет других статей расходов: сокращения пенсий, экономии на медицинском обслуживании, соцобеспечении, сокращении зарплат в системе образования, урезании расходов на армию...

Кто-то непременно вспомнит золотые времена Совка с его 4 коп за киловатт-час. Попутно - о мороженом по 19 копеек и о квартирах, которые ДАВАЛИ. Так что: возвращаемся в СССР? Зачем тогда воюем, зачем гибнут люди на фронте? Раша только и мечтает вернуть нас в советское прошлое. Но мы же собрались в Европу, правда? Или уже передумали? Если кому-то лень поинтересоваться, сообщу: стоимость киловатт-часа электроэнергии в европейских странах около 20 гривен: в 4-5 раз выше нашего «грабительского» тарифа. И это при том, что европейские города не бомбят, их энергосистема не разрушена… Думаю, справедливая стоимость украинского киловатт-часа с учетом грандиозных и очень дорогих закупок оборудования и работ по монтажу и запуску генерации никак не меньше 1 евро\киловатт-час. И к этому нужно готовиться. Особенно с окончанием войны – вот тогда жить и пользоваться благами цивилизации в нашей стране станет действительно очень дорого жить. Так было во всех странах после разрушительных войн. И если кто-то на это не согласен – рекомендую сразу после открытия границ рвать когти за кордон – в Европу, где киловатт-час стоит всего в пять раз дороже.

Наблюдая за поведением нашего героического населения, с первых дней войны не устаю гадать: а на что вы рассчитывали, когда все как один объединились, чтобы выступить на защиту своей страны и дать по зубам агрессору? Вы думали, что все победоносно завершится за полтора часа как в фильме про войнушку: победим никчемного врага и вернемся к повседневным делам, будем миловаться садком вышнэвым коло хаты?.. Увы, у многих не осталось ни хаты, ни садка, а у всех не осталось тепло\энергогенерации и еще много чего. И все это следует восстанавливать, и на все это нужны деньги. Так что: платим по счетам, платим жизнями? Или сдаемся?..