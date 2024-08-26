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Как правильно давать лакомства собаке при дрессировке
26 августа 2024 | 17:10
Ответственный хозяин знает, что питомец охотнее поддается дрессировке, если поощрять его различными лакомствами. Но важно знать, как и в каком количестве давать животному вкусняшки, чтобы не навредить ее здоровью.
Что можно собаке
Кусочки мяса, сыра неудобно носить в кармане или сумке — они пачкают одежду, руки и быстро портятся. Поэтому выбирайте специально изготовленные сухие вкусняшки промышленного производства. Для дрессировки подойдут угощения, которые недоступны питомцу дома. Вкусняшки для этого должны быть особенными, которые щенок получит только после правильно выполненной команды. Лакомства для собак различают в зависимости от размера и калорийности. В состав могут входить хрящи, кости. Отдельные виды содержат почти все питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Для дрессировки выбирайте полезные вкусняшки для собак в форме небольшого шарика, колечка, дропсов. После выполнения команды питомец должен сразу получить и быстро съесть лакомство для закрепления результата. Крупное угощение будет отвлекать животное от занятия и даже нанесет вред, если питомец в спешке проглотит его и не прожует как следует. Слишком маленькие кусочки тоже не подойдут — собака просто не заметит поощрения.
Главные правила
Помните, что дрессировка и разучивание новых команд – стресс для любимца. Если щенок плохо обучается, значит, не может сконцентрироваться из-за повышенной активности или наоборот, боится внешних факторов: улицы, чужих людей, громких звуков. Вкусное угощение и похвала — способ привлечь внимание питомца и побудить его выполнить команду верно. Постарайтесь следовать главным правилам:
Идеальная доля угощений в рационе — до 10 % количества пищи в день. Чтобы питомец тренировался с интересом и азартом, нужно периодически давать новые виды лакомств.
Что нельзя собаке
Чтобы избежать нежелательных последствий после активной дрессировки, исключите из списка угощений сосиски, которые содержат химические добавки и специи. Кости могут повредить внутренние органы, спровоцировать кишечную непроходимость. Конфеты токсичны для животных, а твердый сыр содержит много соли и вызывает жажду. Выбирайте полезные, вкусные и безопасные для здоровья лакомства для собак в магазине МАУДАУ. Здесь легко подберете индивидуальное угощение для питомца в зависимости от его возраста, веса, вкусовых предпочтений.
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