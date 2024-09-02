Ураган Форте – ефективний гербіцид нового покоління

02 сентября 2024 | 17:17

Якщо ви шукаєте неселективний післясходовий препарат для гербіцидної обробки, Ураган Форте – найкращий варіант. Він призначений для знищення однорічних та багаторічних бур'янів на городах, присадибних ділянках, у садках тощо. Засіб повністю проникає у коріння та наземну частину рослин, що сприяє швидкому їх знищенню. Перевага Ураган Форте в тому, що він є дієвим навіть з проблемними бур'янами як-от: осока, пирій чи берізка.



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Склад препарату Ураган Форте

У складі гербіциду – гліфосат у концентрації 500 г/л. При виробництві Ураган Форте застосовується Ні-Tech технологія, яка дозволяє підвищити результативність гербіцидної обробки. Калійна сіль, яку вміщує засіб, гарантує тривалий ефект, оскільки добре тримається на поверхні бур'яну. Вже через 3–5 днів можна помітити перші видимі ознаки того, що гліфосат діє. Повне знищення небажаних рослин спостерігається протягом двох тижнів.

Механізм дії гербіциду

Дія препарату полягає у швидкому всмоктуванні та проникненні активної речовини в кореневу систему бур'янів. Завдяки прискореній дії період очікування між використанням Ураган Форте та проведенням інших технологічних операцій значно скорочується. Спочатку бур'яни в'януть, потім змінюють колір, що поступово призводить до їх повного знищення. Ефект від використання гербіциду пролонгований, але все залежить від дотримання інструкції виробника та погодних умов.

Інструкція з використання засобу

Як написано в інструкції, Ураган Форте однаково ефективний для одно- та багаторічних бур'янів. У першому випадку для приготування 2-3 л робочого розчину знадобиться 20 мл препарату. Для багаторічних – 40 мл на 3-4 л води. Використовувати гербіцид краще, коли бур'яни мають листя не менше 5 см. Цвітіння вважається найкращим періодом для обприскування, але важливо не допустити розповсюдження насіння по всій ділянці.

Рекомендації щодо використання Ураган Форте:

обробку потрібно проводити в суху, безвітряну погоду, щоб уникнути змивання препарату з поверхні бур'янів;

косити або полоти бур'ян перед обробкою не потрібно;

протягом тижня не варто розпушувати ґрунт та виконувати якісь роботи на ділянці, де проводилася гербіцидна обробка.

Випас худоби та перебування домашніх тварин на ділянці після обробки краще обмежити. Проводити обприскування потрібно в рукавичках, дотримуючись правил безпеки.

Норма витрат робочого розчину залежить від кількості рослинності та виду бур'янів. Важливо чітко дотримуватися рекомендацій виробника та пропорцій, вказаних на пакуванні, щоб досягти максимального результату від використання Ураган Форте.