Телевизоры LG в Украине: технические инновации для вашего комфорта

18 сентября 2024 | 18:58

Желаете купить новый телевизор в гостиную, на кухню или в спальню? Выбор в интернет-магазинах и салонах бытовой техники открывается просто необозримый. Так, в интернет-магазине https://www.ctrs.com.ua/ru/televizory/ можно купить телевизоры со Смарт ТВ от многих известных брендов в ценовом диапазоне от пяти до нескольких сотен тысяч гривен. В Украине традиционным спросом пользуются телевизоры южнокорейской марки LG. Чем же они так привлекают покупателей?

Почему украинцы выбирают LG?

Популярность телевизоров LG в Украине обусловлена рядом факторов:

Высокое качество изображения. LG использует передовые технологии, такие как OLED и NanoCell, которые обеспечивают непревзойденную четкость, яркость и контрастность картинки. Интеллектуальные функции. Смарт-телевизоры LG работают на операционной системе webOS, которая отличается удобством и богатым выбором приложений. Стильный дизайн. Модели LG привлекают своим элегантным и современным внешним видом, который гармонично вписывается в любой интерьер. Долговечность. Телевизоры LG заслуживают внимания и благодаря длительному гарантийному сроку. Это означает, что производитель уверен в качестве своей продукции.

Еще одно важное преимущество состоит в поддержке современных стандартов проводной и беспроводной связи. Например, вы сможете без особого труда подключить к своему телевизору LG ноутбук, смартфон, игровую консоль, или даже интегрировать его в систему управления умным домом.

Технические инновации LG

OLED

OLED-телевизоры LG предлагают непревзойденное качество изображения благодаря пикселям, которые светятся только когда через них проходит электрический ток. Это обеспечивает идеальный черный цвет, высокую контрастность и широкие углы обзора. Кроме того, OLED экраны признаны наиболее энергоэффективными.

AI ThinQ

Искусственный интеллект AI ThinQ позволяет управлять телевизором голосом, а также оптимизирует качество изображения и звука в зависимости от контента и условий просмотра.

Процессор α9 Gen4 AI

Этот мощный процессор обеспечивает улучшенную обработку изображения, уменьшение шумов и повышение резкости, что особенно заметно при просмотре контента в 4K и 8K разрешении.

Поддержка HDMI 2.1

Телевизоры LG в большинстве своем оснащены портами HDMI 2.1, что делает их идеальным выбором для геймеров, обеспечивая поддержку 4K при 120 Гц, VRR и ALLM.

Почему телевизоры LG популярны в Украине?

LG предлагает широкий ассортимент моделей в различных ценовых категориях, что позволяет каждому найти подходящий вариант. Компания адаптирует свои продукты под украинский рынок, включая поддержку украинского языка в интерфейсе. LG имеет развитую сеть сервисных центров в Украине для быстрого и качественного обслуживания своих клиентов. В условиях роста тарифов на электроэнергию, энергоэффективность телевизоров LG становится дополнительным преимуществом.

Таким образом, если вы покупаете телевизор LG, получаете доступ к современным технологиям и контенту. При заказе телевизоров LG жителями Киева и Одессы в интернет-магазине по ссылке выше, продавец гарантирует оперативную адресную доставку с возможностью монтажа телевизора в вашей квартире.