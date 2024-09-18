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Телевизоры LG в Украине: технические инновации для вашего комфорта
18 сентября 2024 | 18:58
Желаете купить новый телевизор в гостиную, на кухню или в спальню? Выбор в интернет-магазинах и салонах бытовой техники открывается просто необозримый. Так, в интернет-магазине https://www.ctrs.com.ua/ru/televizory/ можно купить телевизоры со Смарт ТВ от многих известных брендов в ценовом диапазоне от пяти до нескольких сотен тысяч гривен. В Украине традиционным спросом пользуются телевизоры южнокорейской марки LG. Чем же они так привлекают покупателей?
Почему украинцы выбирают LG?
Популярность телевизоров LG в Украине обусловлена рядом факторов:
Еще одно важное преимущество состоит в поддержке современных стандартов проводной и беспроводной связи. Например, вы сможете без особого труда подключить к своему телевизору LG ноутбук, смартфон, игровую консоль, или даже интегрировать его в систему управления умным домом.
Технические инновации LG
OLED
OLED-телевизоры LG предлагают непревзойденное качество изображения благодаря пикселям, которые светятся только когда через них проходит электрический ток. Это обеспечивает идеальный черный цвет, высокую контрастность и широкие углы обзора. Кроме того, OLED экраны признаны наиболее энергоэффективными.
AI ThinQ
Искусственный интеллект AI ThinQ позволяет управлять телевизором голосом, а также оптимизирует качество изображения и звука в зависимости от контента и условий просмотра.
Процессор α9 Gen4 AI
Этот мощный процессор обеспечивает улучшенную обработку изображения, уменьшение шумов и повышение резкости, что особенно заметно при просмотре контента в 4K и 8K разрешении.
Поддержка HDMI 2.1
Телевизоры LG в большинстве своем оснащены портами HDMI 2.1, что делает их идеальным выбором для геймеров, обеспечивая поддержку 4K при 120 Гц, VRR и ALLM.
Почему телевизоры LG популярны в Украине?
Таким образом, если вы покупаете телевизор LG, получаете доступ к современным технологиям и контенту. При заказе телевизоров LG жителями Киева и Одессы в интернет-магазине по ссылке выше, продавец гарантирует оперативную адресную доставку с возможностью монтажа телевизора в вашей квартире.
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