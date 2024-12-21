Мировой тренд на одиночество 21 декабря 2024 | 15:54 распечатать [0] комментарии [0] В Японии набирает силу удивительная привычка растущего количества людей отмечать праздники или личные торжества в одиночестве – не просто без шумных компаний, а вообще без единого партнера за столом.

Это особенно заметно в нынешние декабрьские дни, когда жители страны встречают самый веселый и обычно самый бурный праздник года – завезенный из США Кристмас, Рождество по григорианскому календарю. Нарастающим успехом пользуются сейчас кафе и рестораны, предлагающие столики на одного человека. Люди там наслаждаются хорошей едой и вином в тишине и наедине с самими собой. Среди посетителей таких заведений вроде бы больше женщин, но и мужчин немало. Администрация специального сайта для организации «вечеринок для одного» отмечает очень заметный рост интереса к подобным экзотическим, согласитесь, развлечениям. Дело не только в ресторанах – в Японии популярны и туры за границу, рассчитанные на одиночек. Одна из заметных в стране туристических компаний за последний год в 2,5 раза увеличила их продажу – число желающих растет. Сейчас, например, полностью распроданы туры для одиночек в Западную Европу на тот же самый Кристмас. Поездки такого рода организуются так, чтобы к вам никто не подсаживался за столом в ресторане, а в автобусе для подобных путешественников забронированы отдельные кресла без соседей. Все более популярно в Японии устраивать одинокие вечеринки вообще дома, только с собой, любимым. Сейчас накануне декабрьского Рождества в универмаге «Такасимая» в центре Токио сообщили, например, что самым ходовым кондитерским товаром у них стали мини-тортики на одного человека. Японцы стали быстро отвыкать от былой привычки к шумным компаниям еще во времена коронавирусного разгула, однако, как оказалось, дело не только в опасности заразиться. Выбор в пользу одинокого туризма или столика на одного в ресторане делают, кстати, вовсе не только пресловутые «синие чулки» или неудачники, которых, как говорится, девушки не любят. Нет, люди с такими привычками, как уверяют социологи, имеют и успешные любовные связи, они продвигаются на работе, образованны. Однако временами им просто хочется побыть одному или одной, им не скучно с самими собой. «Судя по всему, речь идет о некоей смене социальных ценностей, когда смысл «одиночества» заметно меняется», - считает эксперт Дайскэ Утихама из Института комплексного изучения жизни при крупной рекламной компании «Хакуходо». По данным этого исследовательского центра, за последние тридцать лет кардинальным образом поменялись настроения в Японии в сфере человеческого общения. В 1993 году только 43,5 процента участников соответствующего исследования заявили, что любят быть в одиночестве, а остальные хотели проводить время только в компании. Однако в 2023 году уже 56,3 процента опрошенных уверенно заявили, что любят оставаться одни. Такая смена настроений, отмечают исследователи, в значительной степени поддерживается, кстати, нынешней безграничной доступностью социальных сетей и чатов в интернете – они дают ощущение, что каждый человек может в любой момент выйти из одиночества и при желании завести с кем-то разговор, оказаться в гуще событий, в разноголосой толпе, в дискуссии.



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