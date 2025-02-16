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Зеленський у пошуку генеральної гарантії
16 февраля 2025 | 12:15 , Олег Єльцов, ТЕМА
Президент Зеленський не побачив у проекті угоди між Україною та США щодо експлуатації надр гарантій безпеки, тому не погодився на неї – «вивчає». Власне, сам текст проекту бачили лише укладачі й адресати. Публіка визначає форму «слона», вхопившись за окремі фрази, як от про відсутність гарантій й натяк на те, що доступ до надр розподілять 50\50.
Власне, розподіл того, що мільйони років лежить глибоко під землею й має всі шанси там залишитись на невизначений строк – це суто теоретична розмова. Без інвесторів Україна не має й протягом дестятиріч не матиме грошей на освоєння цих покладів. Інвестори не прийдуть, бо росія зробить все, щоб їх налякати черговою війною. Наразі маємо єдиного бажаючого – США. Ба більше: їхня поява – це й є найбільша гарантія сталого миру в Україні. Якщо американські компанії добряче вкладуться у гірничо-збагачувальну індустрію України – вони оберігатимуть своє значно краще за будь чиє. Й для цього не знадобляться додаткові угоди й гарантії. Американські гроші в українських надрах – то найкраща гарантія.
Отримавши угоду, США революційно розвинуть нашу гірничо-видобувну галузь. На тлі загального промислового й економічного занепаду й повоєнної руйнації, це можна співставити з індустріалізацією СРСР, яка силами США створила потужну промисловість й науку. Адже видобуток корисних копалин – це не лише те, що «поховано» в землі – це також геологорозвідка, сучасні гірничо-збагачувальні комбінати, це логістика, розвиток доріг й портів, це наука, це соціальна сфера, це культура врешті-решт.
А ще – це іноземні спеціалісти, технології, гроші. Й безпека. Зеленський хоче власноруч визначати межі цієї безпеки. Але іноземні інвестори краще за будь-якого президента визначать як найефективніше захистити свої інвестиції. Це найнадійніший, генеральний захист.
Тож, чому Зеленський не хоче підписувати угоду? Нехай пояснить мотиви відмови, в чому він побачив відсутність гарантій безпеки? Мене ця фраза не переконує. Здається, за неї стоїть щось інше, скажімо, продовження війни, подальше відтермінування виборів... Коли йдеться про визначення долі надр, які за Конституцією належать народові, варто було б надати пояснення власникам, а не радити незгодним «міняти громадянство».
Якщо Зеленський не любить слово «вибори», проблему можна вирішити безболісно: діючий Президент за власною ж порадою може змінити своє громадянство. Й тоді під час військового стану його функцію виконуватиме інша людина, яка зможе притомно пояснити дії влади.
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