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Я бачив реформу МВС!
17 апреля 2025 | 13:36 , Олег Єльцов, ТЕМА
Важко оцінити внесок автора в лиття бруду на злочинну міліцейсько\поліцейську владу, включно з усіма її очильниками, починаючи з Кравченка й закінчуючи відчайдухою Денісом Монастирським, що влетів персональним гелікоптером в броварський дитячий садок. Скільки ж ними вкрадено, скільки справ розвалено, скільки схем зорганізовано… Остаточно поховала надію на лікування виродка МВС реформа Авакова-Наєма та інших «правозахисників». Про цю показуху я теж писав у переконанні, що далі буде тільки гірше. Власне, деградацію системи не припинила навіть війна. Але сьогодні я отримав приголомшуючий удар, який засвідчив: щось воно відбувається позитивне у гнилій системі МВС.
Мав привід відвідати київський центр МРЕО. Готувався до найгіршого, знаючи про тіньові оборудки працівників системи, про штучні черги, про дефіцит талонів, про затримання керівників-хабарників. Що за фактом?
Треба зареєструвати авто. Маю пакет документів. Через інтернет за п’ять хвилин отримую номер квитка реєстрації у найближчому МРЕО. В належний час прийшов й не побачив черг. Ба більше, у фойє можна отримати такий самий талон буквально день-в-день, без черг й штовханини.
Піднімаюся в залу, в центрі якої зона з фахівцями у віконцях, над ними – екрани, де висвітлюється номерок відвідувача й віконце фахівця, який з вами працюватиме. Все по-людськи. Навколо – купа стільців, на деяких сидять люди, чекають своєї черги. Я просидів 20 хвилин, дехто менше. Усміхнена пані бере документи, мовчки робить свою роботу, просить розписатися де треба й спрямовує до каси. За п’ять хвилин все оплачую, віддаю чеки тій самій жіночці. За п’ятнадцять хвилин в іншому віконці забираю номерні знаки й пластик техпаспорту. Все! Вклався менше ніж за годину!
Жодного хамства, рогульства, пропозицій від «рєшалов», бо тут нема чого вирішувать – все гранично «френдлі», все продумано. У такі нечасті моменти я горджуся своєю державою й починаю поважати систему МВС, якій бажаю найскорішого остаточного одужання.
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