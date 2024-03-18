Столичні правоохоронці завершили слідство відносно ексгендиректорки та діючої заступниці керівника КП “Інформатика” Вероніки Малкової. Наразі вона офіційно є обвинуваченою у розповсюдженні даних з вуличних камер відеонагляду, які встановлювалися в Києві за рахунок коштів міського бюджету. За цей злочин посадовиці загрожує до 5 років позбавлення волі, але яким буде кінцевий вердикт Шевченківського райсуду, покаже час. Так, слідчі встановили, що Малкова спільно ще з двома особами, один із яких є її підлеглим, допомагали громадянам, зокрема, встановлювати маршрути переміщення транспортних засобів по місту. Такий процес вони називали “розшуком”, а тодішня очільниця “Інформатики” навіть мала “позивний” – “Тьотя”. При цьому, в КМДА і Київраді, схоже, не поспішають робити свої кроки щодо покарання винних. Малкова повернулася до роботи після відсторонення у березні 2023-го, а ініціатива депутатського корпусу щодо створення спеціальної комісії, яка розслідує такі інциденти, так і не була офіційно запроваджена.

Як стало відомо KВ, на 15 квітня 2024 року заплановано засідання Шевченківського районного суду Києва, на якому має бути розглянуто обвинувальний акт відносно екскерівниці, а нині – заступниці генерального директора КП “Інформатика” Вероніки Малкової.

Ця посадовиця офіційно обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства) та ч. 2 ст. 361-2 (той самий злочин, скоєний за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу (КК) України. Санкції цих статей передбачають покарання в тому числі у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років. Втім, зважаючи на відсутність у Малкової судимостей, вочевидь, суд може обмежитися максимум “умовним терміном”.

Що інкримінується посадовиці

Слідство відносно Вероніки Малкової здійснювалося в рамках кримінального провадження №12023100000000111, яке було відкрито Головним управлінням Нацполіції Києва 8 лютого 2023 року. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що Вероніка Малкова, будучи керівницею КП “Інформатика”, спільно з адміністратором комплексної системи відеоспостереження Києва (його конкретна посада та персональні дані в судових ухвалах по цій справі не уточнюються, але зазначається, що він є підлеглим Малкової. – КВ), незаконно здійснювали передачу інформації з камер відеонагляду неназваній особі чоловічої статі.

При цьому останній в подальшому незаконно використовував отриману інформацію у власних цілях, а також передавав іншим громадянам. Зокрема, слідчі з'ясували, що таким чином завдяки камерам відеоспостереження було встановлено маршрут руху по Києву автомобіля “Citroen” – його було відслідковано за допомогою державного номеру цього транспортного засобу. Про причетність вказаних осіб до такого “зливу” правохоронцям стало відомо завдяки даним IP-адреси адміністратора системи відеоспостереження, а також інформації з месенджеру “WhatApp” одного з фігурантів цієї справи.

Так, 12 січня 2023 року він записав голосове повідомлення, у якому чітко сказав, що, цитуємо, “мне дали номер машины, я его сбросил нашей “тёте”, она поставит его на “розыск” и мы найдем его локацию”. Вочевидь, “тётей” вони називали саме Вероніку Малкову, адже інші жінки в цій справі офіційно не фігурують. Разом з тим, правоохоронці не уточнили, кому саме належить згаданий автомобіль і якою була мета його “розшуку”, а також не зазначають, чи отримували посадовці або їхні посередники грошові кошти або іншу неправомірну вигоду за надання таких послуг.

Судова ухвала по цьому провадженню від 20 лютого 2023 року

Серед іншого, у Нацполіції повідомили, що адміністратор системи відеоспостереження має з Веронікою Малковою, цитуємо, “тісний зв`язок”. Крім того, правоохоронці встановили, що тодішня керівниця КП “Інформатика” користувалася автомобілем “Land Rover Discovery Sport” білого кольору, який належить ТОВ “Бест Лізинг”. Що цікаво, такого транспортного засобу немає в декларації про доходи Малкової за 2021 та 2022 роки. Із цього можна зробити висновок, що або вона його просто не декларувала, або ж Малкова почала ним користуватися лише в 2023-ому, що буде відображено в її фінансово-майновій звітності за минулий рік, яка поки що не опублікована на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Реакція на справу Малкової

Підозру Вероніці Малковій було вручено ще в жовтні 2023 року, і після того, як про це повідомили правоохоронці, відповідна інформація набула значного суспільного резонансу.

Так, 30 жовтня 2023 року в Київській міській прокуратурі уточнили, що підозрювана “на прохання свого знайомого посадовиця через мобільний месенджер передавала останньому дані щодо схеми маршрутів пересування конкретних транспортних засобів по Києву, а також місць їх фіксацій засобами комплексної системи відеоспостереження столиці”. Того ж дня на це повідомлення відреагували в КМДА – її пресслужба повідомила, що Вероніка Малкова ще в березні 2023-го (невдовзі після початку слідства. – КВ) була відсторонена від посади, а в КП “Інформатика” було “проведено необхідні внутрішні безпекові заходи”. При цьому, в столичній міськдержадміністрації зазначили, що “система відеоспостереження працює у штатному режимі, втручань не було”.

Звідси