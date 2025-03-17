|
Военщина жирует
17 марта 2025 | 18:00
Решение стран Евросоюза отдельно от США резко нарастить усилия по укреплению собственных вооруженных сил бросило резко вверх котировки ведущих мировых корпораций военно-промышленного комплекса.
По состоянию на 7 марта совокупная цена акций этих преимущественно западных, японских и южнокорейских компаний увеличилась на 12 процентов по сравнению с показателем на последний рабочий день 2024 года. Она превысила 2,12 триллиона долларов, сообщил базирующийся в Токио центр исследования финансовой информации QUICK FactSet. Но 12 процентов роста – это пресловутая общая температура по больнице: у мировой военной индустрии есть и абсолютные рекордсмены по укреплению капитализации. С конца прошлого года у ведущего в ФРГ производителя вооружений корпорации Rheinmetall акции поднялись в цене на 92 процента! У важного производителя двигателей для военной техники, британской Rolls-Royce, - на 45 процентов. У главного в Соединенном Королевстве военного конгломерата BAE Systems –на 41 процент. Акции ведущего в Японии производителя военной техники корпорации Mitsubishi Heavy Industries подорожали на 12 процентов. У южнокорейской группы Hanwha, выпускающей танки, самоходки, реактивные системы залпового огня. боевые самолеты и много чего еще, - на 128 процентов! На 128! Кстати, ее продукцию закупала Польша, которая стремительно укрепляет сейчас свой военный потенциал. По данным экспертов QUICK FactSet, рост цен на акции компаний западного ВПК начался со второй половины прошлого месяца, а если точнее – то с 17 февраля. В Париже тогда прошло экстренное совещание ведущих стран Евросоюза по вопросам оборонного противодействия России, и акции германского Rheinmetall за один день подорожали тогда более чем на 10 процентов. С начала марта речь идет об экстренном выполнении программы существенной милитаризации Евросоюза, на это предполагается направить до 800 млрд евро. На рынок оказывает также воздействие позиция Вашингтона, который для противодействия Китаю намерен добиваться от Японии и Тайваня масштабного увеличения военных расходов соответственно на 3 и 10 процентов и расширения закупок вооружений. Источник: ТГК Головнин из Токио
также читайте
[14.02.2025]
[12.02.2025]
[05.02.2025]
[03.02.2025]
[11.01.2025]
[10.01.2025]
|
по теме
Мирне загострення
11. 03. 2025 | 10:25
Росія, москва передусім, атакована сотнями українських дронів. Десь у підмосков’ї влучило у багатоповерхівку – зламали балкон; шеремет’єви-домодєдови припинили роботу, літаки сідають у рязанях-саранськах; спалили пару десятків авто на стоянці; наче влучили у нафтобазу…
Война и Вова
07. 03. 2025 | 11:09 , Олег Ельцов. ТЕМА
Послушал Марка Солонина по мотивам визита Зеленского в Вашингтон и все былые подозрения, наблюдения, сомнения сложились в единую картину. Поэтому настоятельно рекомендую прослушать получасовой ролик Марка Солонина на Ютюб под названием «Триумф двух Вов». Можно, конечно, и не слушать, если вас не волнуют эта война – вам и в Куршавеле не плохо.
Украинская программа ядерного оружия: решенный вопрос?
05. 03. 2025 | 08:18 , Бенджамин Кук
Чем больше это публично отрицается, тем более это представляется реальным.
Сырьевая повестка
25. 02. 2025 | 16:52 , ТЕМА
Своим единением украинский народ обязан В.В.Ху и Дж.Трампу. Первый заставил нас объединиться в феврале 2022, второй – в феврале 2025-го. Первый хотел наши земли, второй … того же, точнее, он хочет того, что в них зарыто. При этом второй еще и обзывает нашего президента, как наш обзывает первого. До мата со стороны Трампа пока не дошло, но все впереди – «переговоры продолжаются».
Зеленський у пошуку генеральної гарантії
16. 02. 2025 | 12:15 , Олег Єльцов, ТЕМА
Президент Зеленський не побачив у проекті угоди між Україною та США щодо експлуатації надр гарантій безпеки, тому не погодився на неї – «вивчає». Власне, сам текст проекту бачили лише укладачі й адресати. Публіка визначає форму «слона», вхопившись за окремі фрази, як от про відсутність гарантій й натяк на те, що доступ до надр розподілять 50\50.
15 марта 2025
[16:17]
[15:08]
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»