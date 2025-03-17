Военщина жирует 17 марта 2025 | 18:00 распечатать [0] комментарии [0] Решение стран Евросоюза отдельно от США резко нарастить усилия по укреплению собственных вооруженных сил бросило резко вверх котировки ведущих мировых корпораций военно-промышленного комплекса.

По состоянию на 7 марта совокупная цена акций этих преимущественно западных, японских и южнокорейских компаний увеличилась на 12 процентов по сравнению с показателем на последний рабочий день 2024 года. Она превысила 2,12 триллиона долларов, сообщил базирующийся в Токио центр исследования финансовой информации QUICK FactSet. Но 12 процентов роста – это пресловутая общая температура по больнице: у мировой военной индустрии есть и абсолютные рекордсмены по укреплению капитализации. С конца прошлого года у ведущего в ФРГ производителя вооружений корпорации Rheinmetall акции поднялись в цене на 92 процента! У важного производителя двигателей для военной техники, британской Rolls-Royce, - на 45 процентов. У главного в Соединенном Королевстве военного конгломерата BAE Systems –на 41 процент. Акции ведущего в Японии производителя военной техники корпорации Mitsubishi Heavy Industries подорожали на 12 процентов. У южнокорейской группы Hanwha, выпускающей танки, самоходки, реактивные системы залпового огня. боевые самолеты и много чего еще, - на 128 процентов! На 128! Кстати, ее продукцию закупала Польша, которая стремительно укрепляет сейчас свой военный потенциал. По данным экспертов QUICK FactSet, рост цен на акции компаний западного ВПК начался со второй половины прошлого месяца, а если точнее – то с 17 февраля. В Париже тогда прошло экстренное совещание ведущих стран Евросоюза по вопросам оборонного противодействия России, и акции германского Rheinmetall за один день подорожали тогда более чем на 10 процентов. С начала марта речь идет об экстренном выполнении программы существенной милитаризации Евросоюза, на это предполагается направить до 800 млрд евро. На рынок оказывает также воздействие позиция Вашингтона, который для противодействия Китаю намерен добиваться от Японии и Тайваня масштабного увеличения военных расходов соответственно на 3 и 10 процентов и расширения закупок вооружений. Источник: ТГК Головнин из Токио



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