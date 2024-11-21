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Вновь на шашлыки?
21 ноября 2024 | 21:10 , Олег Ельцов. ТЕМА
россия пугала-пугала ядерным ударом и наконец ударила ракетой, способной нести ядерные боеголовки. Американцы об этом знали наверняка, потому и закрыли посольство в Киеве. В ответ украинские власти не нашли ничего лучше, как обвинить партнеров в трусости и раздувании паники. А нашим вождям не приходило в голову, что руководство США и некоторых других стран, закрывших посольства, просто делает все, чтобы уберечь каждого своего гражданина, в том числе, в составе посольств за рубежом?.. Поэтому в ответ на такие обвинения других стран, обитателей банковой следует обвинить в идиотизме.
И ведь наверняка им сообщили западные разведки, что удар планируется. Так почему не последовала мощная информационная кампания для населения – никто ведь не гарантировал, что прилетят не ядерные боеголовки.
Когда факт удара по Днепру был подтвержден, в ответ разразился поток смешочков: да говно, а не ракета; этот удар – свидетельство паники в стане врага; путин-дебил и людоед, но никогда ядерку не применит; мы потребуем больше ПВО!
При этом, нам сообщали о некоем мифическом «ударе по Днепру», видимо, чтобы не выдать координаты врагу. Но даже после того, как случилась непреднамеренная утечка информации на пресс-конференции одной из говорящих голов за поребриком, украинские власти все равно не информировали свое население про объект, по которому нанесен удар. Наконец, дождались, когда об этом сообщил путин.
У нас в информпространстве все по старому: хи-хи, ха-ха, путин – людоед. Точка.
Наблюдаю третий день за происходящим и чувствую себя заложником наряду с 20 миллионами тех, кто не желает покидать свой дом, у кого в этой стране живут близкие. Ядерная держава грозит нашей стране ядерным ударом - в случае если мы используем западные неядерные вооружения по ее территории. Мы тут же посылаем десяток ракет по какому-то штабу, расположенному рядом с резиденцией маленького злобного карлика, который грозит нам ядеркой. Задаюсь вопросом: зачем? Чтобы проверить: ударит или нет?.. Что за суицидальные наклонности, особенно когда они касаются 20 миллионов человек, которые на такие эксперименты согласия не давали. И что по факту дают эти удары «скальпами-штормшедовами»: победу над врагом? Да нет же. Доносятся слухи, что таких ракет у партнеров чертовски мало и они не способны переломить исход войны. Тогда зачем вы дразните русского медведя – приведите хоть один убедительный аргумент.
Мне представляется единственной целью нагнетания напряженности, хотя еще недавно казалось, что дальше нагнетать некуда – добиться-таки ядерного удара по Украине, попытаться втянуть жизнелюбивых партнеров в войну с рашей. А если мы ядерный удар получим, а третью мировую – нет, тогда что?
И что еще не ясно: вот росСМИ сообщают, что у них запущено производство простеньких железобетонных убежищ, способных уберечь от осколков, ударной волны и радиационного излучения. Их устанавливают в городах. И это происходит в стране с самым большим ядерным арсеналом, воюющей с неядерной страной. А что у нас? Ни-че-го! Я уж не говорю о бомбоубежищах, о массовом производстве укрытий – нет никакой информационной кампании по обучению необразованного населения основам безопасности при ядерном ударе. И это после того, как нам неоднократно и конкретно угрожали ударить ядеркой.
Давно считаю и заявлял, что эту поганую аморальную власть следует менять как можно скорее. Но приемлемого решения проблемы Зе и Ко во время войны нет. Ее нужно заканчивать и срочно проводить выборы. Иначе мы рискуем не только поучаствовать в односторонней ядерной войне, но и потерять все, что осталось, вплоть до государственности. Нет, речь не идет о капитуляции. Следует дождаться инаугурации Трампа, выяснить его позицию, после чего при поддержке партнеров стремительно двигаться к заключению мира. А для того, чтобы выторговать приемлемые условия, следует пропетлять пару месяцев, зубами держаться за украинскую Курщину, что и делают сегодня наши герои. Также следует прекратить «разрушительные» удары западным оружием туда, куда враг настоятельно просит не бить. Еще Вове Зеленскому следует исключить из своего гардероба футболку «Сделаем россию маленькой снова» вплоть до окончания войны. И главное: думайте о миллионах людей, судьбы и жизни которых зависят от ваших решений, дебилы! Вы допустили эту войну, а теперь делаете все, чтобы втянуть народ в ядерную.
комментарии [1]
21.11.2024 21:57 Вадим Фу. Ну що за маніпуляція? Вже третій рік московія наносить удари іскандерами (які можуть бути споряджені ядерною бч) а також іншими подібними ракетами. Тому стверджувати що саме зараз був удар зброєю здатною нести ядерну бч не правда.
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