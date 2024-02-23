Х-мародери

Як стало відомо КиївВладі, минулого року Департамент земельних ресурсів КМДА (ДепЗем) проводив перевірку законності використання комунальних земель на острові Муромець, який знаходиться між Оболонню та Троєщиною. Джерала в ДепЗемі розповіли, що сьогодні акт цієї перевірки, з яким ми встигли ознайомитись, відмінено, на робітників, які його складали, чиниться тиск, а зазначені в акті факти намагаються приховати.

Втім, це вже глухий номер, бо ці ж дані частково є в Держгеокадастрі, а також постанові Печерського райсуду по справі №757/24774/23-к від 15 червня 2023 року, якою було накладено арешт на земельні ділянки острову Муромець в рамках кримінального провадження №42022100000000366. Ця ж інформація є в ДБР Києва, яке веде це кримінальне розслідування з 13 липня 2023 року.

Викрити земельну аферу вдалося завдяки тому, що минулого року правоохоронці залучили представників ДепЗему до огляду місця події в Х-парку. Після чого геодезисти підвідомчого ДепЗему КП “Київський інститут земельних відносин” склали “Технічний звіт щодо вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною…” (згадка поо звіт міститься в постанові Печерського райсуду), в якому вказали, що вбачають факти самовільного захоплення більше десятка земельних ділянок, прилеглих до земель, що передані ТОВ “Інноваційний спортивний парк” під створення “спортивного парку”.

По слідах цього звіту ДепЗем вже самостійно провів власну перевірку, про яку йдеться на початку тексту, та виявив, що одна земельна ділянка “всохла” з майже 6 гектарів до 430 квадратних метрів та “переїхала” в іншу – віддалену частину острову Муромець, а друга – взагалі зникла. І, відповідно, ніякого “спортивного парку” на них немає.

Кримінальна передісторія

Все почалося 1,5 роки тому, коли КиївВлада опублікувала журналістське розслідування щодо Х-парку (частина перша та частина друга). Тоді ми детально розповіли, як за мерства Віталія Кличка 36 га земель острову Муромець без будь-якої орендної плати за Інвестиційним договором №050-13/і/155 від 30.10.2015 року “для створення спортивного парку” було віддано ТОВ “Інноваційний спортивний парк”.

Цю компанію було засновано спецально під створення Х-парку наближеними до мера особами:

- радником мера Києва та колишнім бізнес-партнером брата мера Юрієм Зозулею;

- Олегом Лисюком, який з минулого року займає посаду гендиректора ПрАТ АК "Київводоканал", до цього обіймав посаду відповідального за реконструкцію Бортницької станції аерації (БСА). До Революції Гідності Олег Лисюк був депутатом Донецької міської ради від Партії регіонів, очолював будівництво гелікоптерного майданчика на Парковому узвозі для президента-втікача Віктора Януковича та був наближений до сина президента-втікача Олександра Януковича.

Підкреслимо: з 2015 року ці люди використовували землю острову Муромець безкоштовно. Бо в бюджет міста вони зробили лише одноразовий платіж у розмірі 1,2 млн гривень за 15 років, що означає 6,6 тис. гривень на місяць. Отримати в заповідному центрі столиці 36 гекатрів за таку символічну плату, вочевидь, можуть тільки дуже наближені до влади ділки.

Від компанії-інвестора вимагалось створити на острові спортивний парк із збірно-розбірних конструкцій, вкласти в це свої чи залучені гроші, але не будувати нічого капітального (тобто без фундаментів), щоб всі споруди за добу можна було розібрати та привести ділянку в первісний стан. Так вимагає діюче законодавство.

КиївВлада зацікавились ситуацією, коли ми отримали Акт перевірки, проведеної восени 2021 року Департаментом культури КМДА (ДепКульт), якому підвідомчі 26 га Х-парку. На той час ДепКульт очолила Яна Барінова, а до того ним протягом 7 років керувала Діана Попова (сьогодні директор Музею історії міста Києва).

Команда Барінової (яка протрималась недовго, бо після початку повномасштабного вторгнення рф Яна з донькою виїхала за кордон) вдалось викрити незаконну схему, яку попередники ховали шість років. Перевіряючі побачили, що на комунальних землях острову поза проектом побудовано 80 об’єктів із зовсім іншим цільовим призначенням: не про спорт, а про випити, поїсти та перепочити. В ході журналістського розслідування ми також з’ясували, що побудовані ресторани, готелі та альтанки мають ознаки капітальних споруд, а ще на острові виявились незаконно вириті нові водойми, і куди подівся пісок з їх дна – невідомо.

В результаті, 13 липня 2022 року за матеріалами нашого розслідування київське ДБР розпочало згадуване кримінальне провадження. Від самого початку правоохоронцям ставили палки в колеса:

- то судипо пів року не підписували постанови про огляд місця події;

- то слідчий “погорів” на допиті одного з заступників голови КМДА (після чого поміняли слідчого, а не чиновника);

- то кримінальне провадження забрали та відправили в Оболонське районне управління ГУ Нацполіції в Києві, а поки везли, щось не довезли.

Тільки завдяки втручанню громадськості та депутатського корпусу в 2022 році цю резонансну справу вдалося повернути для розслідування в ДБР в Києві. Саме тоді директор ДБР в Києві Сергій Корень пообіцяв взяти її під особистий контроль, і нарешті розпочались реальні слідчі дії, у тому числі, огляд місця події із залученням представників ДепЗему, про який ми згадали на початку.

Але водночас з боку співзасновника “Інноваційного спортивного парку” Юрія Зозулі, понеслась брудна інформаційна кампанія про тиск на бізнес та спорт зі сторони “поганих” правоохоронців, перевіряючих з ДепКульту, громадськості та журналістів. Під час цієї кампанії пан Зозуля не нехтував нічим: огульні вкиди про нібито вимогу хабара від перевіряючих (заяв в поліцію Зозуля не робив), перехід на особистості та брудні емоційні висловлювання в мережі і навіть в деяких “змі” (приміщення яких розташовані на території Х-парку), переслідування викривачів та розслідувачів, у тому числі – дзвінки якихось нібито “працівників СБУ” і “попередженнями”.

Брудна боротьба не є якимось дивом для Х-парку. В 2015 році, коли на Муромці розпочиналась забудова і закладались перші фундаменти (що, нагадаємо, заборонено і є прямою ознакою капітальної забудови) під альтанки “Ріно парку”, проти цього активно виступив Валерій Кухар, останній де-факто діючий директор комунального парку “Всеукраїнський парк борців за свободу та незалежність України”, на території якого і будували Х-парк. Після того, як він дав інтерв’ю програмі “Люстратор 7.62” телеканалу “2+2”, його звільнили, а потім ще й відкрили кримінальне провадження, і як директор парку підозрює, справа була замовною, і в цьому не обійшлось без Юрія Зозулі.

Судячи із історії Муромцю, всіх, хто колись намагався донести інформацію про те, що на Муромці наближені до мера люди фактично торгують комунальною землею для своїх (керівників різних спортивних організацій, яким теж треба їсти), переслідували та поливали брудом. Принципові люди йшли, а друзі мера продовжували безкарно шматувати острів.

А нещодавно Юрій Зозуля добіг до Президента в складі Маніфест-42 (який захищає Ігоря Мазепу, підозрюваного у привласненні замлі біля Київської ГЕС, – KВ), де видає себе за звичайного підприємця та жаліється. Це виглядає лицемірно, але мета Зозулі проста – створити шумову завісу.

Тим часом його партнер та гендиректор ПрАТ АК “Київводоканал” Олег Лисюк, використовуючи наявний в нього адмінресурс, намагається вирішити проблему. Зокрема, судячи з аудіо-запису, який є в розпорядженні КиївВлади, на робочих нарадах в ДепКульті, куди він приходить із юристом Романом, Олег Лисюк домовляється, як легалізувати незаконні капітальні споруди в заповіднику та на землях Водного фонду, щоб залишити землю собі. Викрита земельна афера вочевидь була частиною цієї задачі.

Махінації з землею на Муромці

Під створення Х-парку з 2015 по 2021 рік загалом потрапила територія площею 36 га. Найбільша її частина (26 га) – це землі “Всеукраїнського парку борців за свободу та незалежність України” (кадастровий номер ділянки 8000000000:62:206:0085, далі – ділянка 85).

Ще дві великі земельні ділянки були надані ТОВ “Інноваційний спортивний парк” шість років потому – третього березня 2021 року, коли до Інвестиційного договору було підписано додаткову угоду №5. Перша ділянка (обліковий номер :62:206:0019, далі – ділянка 19) підвідомча КК “Київавтодор”, мала площу 5,77 га. Друга ділянка (обліковий номер :62:206:0086, далі – ділянка 86) відносилась до земель КП УЗН Деснянського району КО “Київзеленбуд” і мала площу 3, 99 гектара.

Земельна оборудка стосується саме цих двох ділянок.

Ось 36 гектарів, переданих за Інвестиційним договором ТОВ “Інноваційний спортивний парк” (за даними 2021 року):

- зелений контур (ділянка 85) – 26 га ДепКульту;

- жовтий контур (ділянка 19) – 5,77 га КК “Київавтодор”;

- червоний контур (ділянка 86)- 3,99 га КП УЗН Деснянського району КО “Київзеленбуд”.

Якщо сьогодні ви зайдете на портал https://kadastr-service.com.ua (дублює дані тимчасово закритої Публічної кадастрової мапи України) і пошукаєте ділянку 19 на острові Муромець, то побачите, що її площа складає усього 430 кв метрів і вона тепер знаходиться в іншій його частині, а великої ділянки 86, підпорядкованої КО “Київзеленбуд” не існує взагалі.

Натомість на місцевості, де були 19 та 86 ділянки, з’явились вісім інших.

Ділянка 19, підвідомча КК “Київавтодор” та передана під створення “спортивного парку” ТОВ “Інноваційний спортивний парк”: помаранчевим – межі ділянки у 2021 році, рожева крапка – 430 кв. метрів – площа та розташування ділянки після нової реєстрації в Держгеокадастрі

Замість ділянки 19 розташовані (далі для спрощення даємо тільки дві останні цифри кадастрового номеру 8000000000:62:206:00ХХ):

1. Ділянка 50 площею 2,58 га (для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами).

2. Ділянка 56 площею 2,27 га (для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей).

3. Ділянка 45 площею 0,18 га (для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель).

4. Ділянка 44 площею 0,035 га (для експлуатації та обслуговування нежилої будівлі).

5. Ділянка 03 площею 0,153 га (для експлуатації та обслуговування нежилих будівель).

6. Ділянка 52 площею 0,972 га (для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей).

7. Ділянка 36 площею 0,156 га (землі загального користування).

А ділянка 86, якою опікувався КО“Київзеленбуд”, перетворилась на ділянку 54 трохи меншого розміру – площею 3,672 га (для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей).

Коли ми отримали інформацію про те, що близько 10 га земель, переданих Х-парку в 2021 році, вже розпилено на частки, які зареєстровано в системі Держгеокадастру, то звернулись з офіційними запитами в цей орган та ДепЗем, а також неофіційно поспілкувались з їхніми співробітниками.

З’ясувалось, що ділянки 19 та 86 поділили заздалегідь – ще у 2019-2020 роках, але зареєстрували в Держгеокадастрі лише після того, як їх передали під створення Х-парку, оскільки на те нібито з’явилася “політична воля”.

Щоб поділити острів, на ділянках 19 та 86 провели “інвентаризацію земель”. Робили її два різних виконавця, і замовляли, як підозрюємо, дві різні групи зацікавлених осіб. Першу групу назвемо умовно “сусіди”, а другу – “зозулі парку”.

“Сусіди” почали першими, і ще в 2019 році від ділянки 19 КК “Київавтодор” відрізали три шматки, на яких вже була капітальна забудова (самочинна, звісно), на яку невідомо як оформлено право власності.

По-перше, це “заклад громадського харчування площею 341 кв метр”, який тепер знаходиться на новій ділянці 45. Право власності на заклад належить ТОВ "СТІГЛ – ОАВ", засновником якого є Осман Асхабов, в минулому член президії ГО "Федерація греко-римської боротьби України".

По-друге, це нежитлова будівля, яка належить особисто пану Асхабову і знаходиться поруч із “закладом громадського харчування”. Тепер під нею сформована нова ділянка 44.

По-третє, це бетонний майданчик (!), який сьогодні розташований на ділянці 03 та на який оформив право власності громадянин Кравченко Олексій Петрович. До речі, теж, можливо, гарний спортсмен і чудова людина.

На підставі права власності на існуючу нерухомість (а бетонний майданчик теж нерухомий, погодьтесь) та заяви її власників ТОВ “Геодезична компанія “Геомакс” розробила матеріали “технічної інвентаризації”, які дозволили зареєструвати ділянки в системі Держгеокадастру. Також вона прихопила земельну ділянку 52, яка знаходиться між забудовою та урізом води річки Дніпро, сподіваємось, не як майбутню прибудинкову територію чи-то приватний пляж.

ВІДПОВІДЬ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

“Зозулі парку” підключились до “розпайовки” острову у 2020 році. Вони замовили розробку “технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель” на решту ділянки 19 (її західну частину – ближче до центрального входу в парк) та на всю 86.

Підкреслимо, що в цьому випадку інвентаризацію проводила не якесь ТОВ, а комунальне підприємство – “Київський інститут земельних відносин” ДепЗему. Судячи з відповіді Держгеокадастру, експертами КП було сформовано нові земельні ділянки: 50, 56 та 54 – це територія, на якій розташовано різні споруди Х-парку. Більш того, КП “Київський інститут земельних відносин” розробило і документацію на нову земельну ділянку 19, якій надали 430 кв метрів та заховали в іншому місці на Муромці.

Співробітник ДепЗему на правах анонімності пояснив, що ця “гра в наперстки” з ділянкою 19 була необхідна для того, щоб не підставляти посадових осіб КК “Київавтодор”, у віданні якого вона знаходилась. “Хай буде хоч у якомусь вигляді на тій же території. З ділянкою 86 такої проблеми не було, наскільки мені відомо КП УЗН Деснянського району не брав її на баланс, хоч і обслуговував, таке в них часто буває, а тому там просто немає відповідальних” – пояснив чиновник.

ВІДПОВІДЬ ДЕПЗЕМУ

В 2021 році під час реєстрації в Держгеокадастрі новій ділянці 19 дали адресу: Урочище Чорторий, парк Муромець. А от інші нові ділянки отримали адреси, які більш підходять під забудову, наприклад: Деснянський район, проспект Романа Шухевича (нібито і не на острові, і не в заповіднику взагалі). Більш того, нові земельні ділянки тепер мають інше цільове призначення – під громадську чи житлову забудову, а не рекреація чи землі загального користування.

Оскільки запахло паленим, ДепЗем в своїй відповіді написав, що не погоджував матеріали технічної інвентаризації, розробленої КП “Київський інститут земельних відносин” для реєстрації нових земельних ділянок на острові Муромець, а навпаки - відправив їх на доопрацювання виконавцю.

В самому ж КП нас запевнили (під час телефонної розмови із спеціалістом юридичного відділу), що проводили інвентаризацію не на чиєсь замовлення, а виключно на виконання міської цільової програми по інвентаризації земель (тобто ще й бюджетні кошти на цю оборутку витратили), а відправляли матеріали по всім земельним ділянкам на реєстрацію в Держгеокадастр з повного благословення ДепЗему. І в КП взагалі ні сном, ні духом про те, що ділянки 19 та 86 вже передані під створення якогось “спортивного парку”.

А нову земельну ділянку 19 площею 430 кв. метрів, як слідує з офіційної відповіді КП, вони розробили та зареєстрували в Держгеокадастрі зовсім не для того, щоб приховати сліди махінації від зменшення старої ділянки 19 площею 5,77 га, а виключно з любові до мистецтва.

ВІДПОВІДЬ КП "КИЇВСКИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМВІДНОСИН"

Виходить, що сьогодні, перекидаючи одне на одного стрілки, ДепЗем та підвідомче йому КП дають прямо протилежні свідчення.

Втім, це не дивно, якщо згадати, що ДепЗем намагається сховати результати перевірки, а саме співробітники КП “Київський інститут земельних відносин” разом із ДБР в Києві проводили огляд місця події в Х-парку, склали “Технічний звіт…” і виявили на його території купу нових, а, відповідно, не переданих по Інвестдоговору, а самовільно захоплених земельних ділянок.

Влітку 2023 року на нові земельні ділянки Х-парку, де розташовані забудови, встановлювали нормативну грошову оцінку. Експерти кажуть, що це пряма ознака того, що ці ділянки збираються передавати у власність чи користування. А ще натякають, що розпил земель Х- парку скоро може перекинутись і на головну його ділянку 85 (землі “Всеукраїнського парку борців за свободу та незалежність України”), оскільки там теж вже є капітальна забудова, на яку може бути оформлено право власності.

Віктор Кобилянський, адвокат, керівник Центру земельного права Вищої школи адвокатури НААУ, підкреслює, що інвестиційні договори – це спосіб обійти законну процедуру отримання земельних ділянок через земельні торги. “На відміну від торгів інвестиційний конкурс легко провести під конкретну компанію. Інвестиційний договір дозволяє компанії зайти на ділянку, побудуватись, а потім на цій підставі отримати землю вже без земельних торгів. Коли ж ділянка опиниться у власності, то колишній інвестор може знести побудовану споруду і поставити, наприклад, багатоповерхівку”, – каже адвокат.

Розпил та забудова острову на фрагменті сучасної аерофотозйомки з межами земельних ділянок

Зелений колір – межі ділянки 85; жовтий колір – межі ділянки 19 (входять ділянки 50, 56, 45, 44, 03, 52); синій колір – межі ділянки 86 (входять 54, та, 56, 52, 03); червоний колір – межі ділянок за територією “спортивного парку”, які використовуються без дозволу:

Мішки з $ – на ділянці є забудова, можливо, капітальна, за матеріалами постанови Печерського райсуду Києва про накладання арешту;

Смайлики – ділянки, для яких технічну документацію розробляло КП;

Поросячі носи – ділянки, для яких технічну документацію розробляло ТОВ, цільове призначення ділянки змінено на забудову, все оформлено право власності на об’єкти нерухомості;

Блакитна крапля – місця, де самочинно вириті водойми.

Самочинне захоплення земельних ділянок

Дізнавшись про земельну аферу, правоохоронці вирішили, що в Інвестиційному договорі вказані лише три земельні ділянки під спортивний парк: 85, 86 та 19, а все інше, як то кажуть, від лукавого – і заарештували землі парку. Крім нових та забудованих ділянок під арешт потрапили сусідні землі, захоплені “спортивним парком”:

- на в’їзді на територію, де стоїть шлагбаум Х-парку і функціонує платний проїзд на територію, де де-юре все ще розташований “Всеукраїнський парк борців за свободу та незалежність України”;

- вздовж берега Десенки та Дніпра, де працюють міні-готелі, зокрема, наприклад, так званий клуб риболовлі та дайвінгу Fisherman, в якого 13 готельних споруд – домівок на березі;

- всі, обведені на останньому малюнку червоним контуром.

Загалом, згідно постанові Печерського райсуду Києва від 15 червня 2023 року по справі №757/24774/23-к, було заарештовано 16 земельних ділянок. В рішенні суду вказано, що на більшості з них існує забудова, яка, скоріше за все, є капітальною, що заборонено робити в заповіднику, на землях Водного фонду та й умовами самого Інвестиційного договору.

Але ж ми знаємо, що “інвестори” робили фундаменти під альтанки, не стидаючись, від початку будівництва “спортивного парку”.

Водночас і арештом землі того ж літа 2023 року, за наявною в нас інформацією, Київська міська прокуратура отримала все підстави для того, щоб в кримінальному провадженні №42022100000000366 за матеріалами ДБР в Києві за порушення ст.197-1 Кримінального кодексу “самовільне зайняття земельної ділянки” пред’явити підозри трьом особам, а саме: двом співвласникам ТОВ “Інноваційний спортивний парк” та директору цієї компанії Юрію Зозулі, Олегу та Вячеславу Лисюкам.

Однак за минулі пів року цього так і не було зроблено, більш того, прокурор не з’явився на апеляційне оскарження постанови Печерського райсуду про накладання арешту на земельні ділянки. В результаті, 3 жовтня Київський апеляційний суд прийняв сторону “інвестора спортивного парку” і своєю ухвалою по справі №757/24774/23-к дозволив йому користуватись та розпоряджатись 7 земельними ділянками, повний арешт залишився для 9 земельних ділянок, заборона відчуження – для усіх.

Коментар Київської міської прокуратури (з Facebook-сторінки Аннабелли Моріної):

- Щодо опублікованої вами інформації хочемо повідомити: досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо правомірності діяльності ТОВ “Інноваційний спортивний парк” (“X-Park”) здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, а процесуальне керівництво – Київською міською прокуратурою.

За час проведення досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій.

Прокурором забезпечено отримання ухвали суду, що надало можливість провести масштабний огляд території парку із залученням 30 фахівців різних галузей.

Вилучено значний обсяг документації в структурних підрозділах КМДА щодо укладення інвестиційного договору з ТОВ “Інноваційний спортивний парк”, його виконання та здійснення контролю за діяльністю інвестора з боку службових осіб міської адміністрації.

За клопотанням прокурора накладено арешт на земельні ділянки, на території яких парк розташовано. Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно, земельні ділянки, які є обʼєктом інвестиційного договору, залишаються у власності Територіальної громади міста Києва.

Стороною обвинувачення призначено комплексну судову експертизу, на розгляд якої поставлені питання щодо відповідності дій інвестора умовам договору, наявності порушень тощо. Наразі проведення експертизи триває.

За її результатами будуть невідкладно вирішені питання про достатність підстав для повідомлення про підозру у кримінальному провадженні, а також щодо пред’явлення відповідних позовних заяв поза межами кримінального провадження.

До речі, під час апеляції представник ТОВ “Інноваційний спортивний парк” боровся за зняття арешту саме з тих нових земельних ділянок, створенням яких займалось КП “Інститут земельних відносин”, інакше кажучи – “зозулі парку”. Що ж до інших земель, якими переймались “сусіди”, то представники “інвестора спортивного парку” на суді розвели руками, мовляв, не розуміємо взагалі, хто там веде діяльність, то не ми, а ДБР в нас чомусь не запитувало.

Таким чином “інвестор” намагається відмовився від відповідальності за забудову земель, які були передані йому під створення “спортивного парку” в 2021 році, а в результаті поділені на нові ділянки, які тепер можуть відійти забудовникам. Аналогічним чином “інвестор” робить вигляд, що не має жодного відношення до забудови берегів Десенки біля ділянки 85. Дивна позиція: як брати гроші з братів-спортсменів фактично за “суборенду” землі, так всі разом, а як дах в мерії не спрацював і піймали на гарячому, то кожен сам по собі.

Зз цього приводу цікава історія клубу риболовлі та дайвінгу Fisherman, відкритого Олександром Гроною, президентом оболонської ГО "Дитячо-юнацький футбольний клуб "Зміна-Богдар".

З 13.07.2021 року самовільне захоплення земельної ділянки цим клубом в рамках кримінального провадження №42021102030000136 розслідує СВ Деснянського УП ГУНП у Києві. Правоохоронці з’ясували, що 22.04.2020 року ТОВ “Інноваційний спортивний парк” підписало договір співінвестування №1/с/1 з ПП “Автосервіс”, а те, в свою чергу, – договір оренди з ТОВ “Сто Пудів” (Олександр Грона – засновник обох компаній), що, цитуємо“призвело до неприхованого захоплення части вказаної земельної ділянки в межах прибережної захисної смуги, шляхом спорудження об'єктів готельного призначення”.

На землях, переданих під облаштування “спортивного парку”, ці “інвестори” поставили 13 міні-готелів, а також забудували берегову смугу. Готельні будиночки починали ставити на ділянці 85, але потім прихопили і сусідню – із кадастровим номером 8000000000:62:206:0043. І якщо перша, згідно Інвестиційного договору, передавалась під створення “спортивного парку”, то друга – точно ні.

Після того, як це неподобство викрили, “інвестори”, звісно, почали називати готельний комплекс “збірно-розбірними конструкціями” і розповідати про спортивний клуб риболовлі, на який хтось тисне та ображає. Але слідчі зафіксували, що 13 споруд на березі Десенки використовуються, як готельний комплекс, і наполягають, що “зведенні із цією метою споруди, повинні пройти експертне дослідження, та введені у експлуатацію, як об`єкти житлового фонду, що наділяє їх ознаками нерухомого майна”. Але ж таке будівництво заборонено Водним кодексом України, йому не місце на березі водойми, під який би спорт його не ховали.

Правоохоронці певні, що в Х-парку були порушені умови Інвестиційного договору, згідно з яким метою землекористувача – Департаменту культури КМДА – було залучення інвестицій в облаштування спортивного парку для проведення соціальних та культурно-спортивних заходів. Але на сьогодні ця мета зведена у реалізацію готельного бізнесу, суб'єктами господарювання, які не є стороною інвестиційного договору.

Замість висновку

Історія Х-парку про те, як можна звести на ніщо гарну ідею, а ще дати на копійку і вкрасти на мільйон. Інвестиційний договір на спорудження спортивного парку по факту сьогодні є договором безкоштовної оренди та негласним дозволом на порушення законодавства для друзів Віталія Кличко. І в результаті сьогодні на Муромцю немає “спортивного парку”, а є купа генделів, отелів, ресторанів і трохи бізнесу на спорті, який треба підтримувати, але ж не таким же чином. Бізнес на спорті і навіть “проведення соціальних та культурно-спортивних заходів” не можуть бути індульгенцією на забудову берега, крадіжку піска, безконтрольне створення нових водойм та житлову і нежитлову забудову.

Взагалі з цього приводу варто згадати ч. 2 с. 4 закону “Про інвестиційну діяльність”, якою забороняється інвестування в об'єкти, створення і використання яких не відповідає екологічним та іншим нормам законодавства України, а також порушує охоронювані законом права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави.

Однак за півтора роки після нашого розслідування користувачі земельних ділянок, переданих під створення Х-парку, не зробили нічого, щоб захистити інтереси містян і міста.

Через земельну оборудку Київ вже майже втратив гектарів землі на острові Муромець, підвідомчих КК “Київавтодор” та КО “Київзеленбуд”, бо навряд чи хтось буде зносити забудову, на яку зареєстровано право власності. На черзі вочевидь землі ДепКульт, куди влітку 2022 року на керівні посади повернулись колишній заступник Діани Попової Сергій Анжияк (сьогодні директор) та Микола Шуляк (сьогодні його заступник).

За цей час вони не зробили нічого, ні щоб реанімувати підвідомчий комунальний “Всеукраїнський парк борців за свободу та незалежність України”, ані щоб забезпечити дотримання земельного та природоохоронного законодавства на підвідомчих йому територіях.

З нашої точки зору, повернути законність можна не завдяки земельним маніпуляціям, а шляхом припинення “інвестиційного договору” та встановлення ринкової орендної плати для частини вже існуючої забудови, яка знаходиться поза межами земель Водного фонду. Було б бажання жити чесно та любити це місто.

Київвлада