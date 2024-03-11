Козачок-гопничок: нардеп Стріхарський замість реконструкції ресторану збудував багатоповерхівку

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) збирається провести позапланову перевірку на будівельному майданчику біля станції метро “Славутич” на березі мальовничого озера, сформованого на руслі річки Підбірна. Тут за адресою вул. Центральна, 11, в ході реконструкції ресторану “Козачок” раптово з’явилась 10-поверхівка на 170 квартир.

Перевірка ДІАМ, якщо така відбудеться, покаже, чи вдасться забудовнику-нардепу знову обставити закон, а ми побачимо, чи готова ДІАМ, свого часу широко розрекламована лобісткою містоґвалтівного законопроєкту №5655 Оленою Шуляк, виконати свої функції з відновлення законності в сфері будівництва.

Про перевірку незаконного будівництва на Славутичі КиївВладі стало відомо з листа ДІАМ від 27.02.2024 року, підписаного головою цієї інспекції Олександром Новицьким та скерованого ГО “Сварожичі”. Саме ця ГО "Сварожичі" на початку лютого цього року ініціювала розгляд даного питання в ДІАМ на комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності і отримала позитивний висновок.

ЛИСТ ДІАМ

Громадськість схвильована: під час війни незаконне будівництво ведеться з особливим цинізмом та порушенням усіх можливих вимог законодавства. А розслідування, проведене активістами, вказує на те, що за цією махінацією стоїть народний депутат України від партії “Слуга народу” Андрій Стріхарський, який на Славутичі вже кілька років сумновідомий у зв’язку із іншою незаконною, але вже частково легалізованою забудовою на вулицях Малоземельна та Центральна. Місцеві мешканці навіть надали нардепу-”слузі” прізвисько “гопник-забудовник” за те, що він спочатку будує без будь-яких документів, продає, а потім вже легалізує набудоване та продане.

Схема захоплення землі

Багато років поспіль ресторан “Козачок” на березі озера Підбірна був відомий завдяки кухні та чудовому краєвиду, а також через його власника – одного з київських “крадіїв в законі”.

З 2004 року земельна ділянка, на якій розташовувався ресторан, перебувала в оренді у громадянина Джери Сергія Петровича. В 2016 році, коли розпочалась незаконна забудова району біля станції метро “Славутич”, Сергій Джера заснував ТОВ “Козачок Осокорки”, до якого увійшли ще четверо громадян: Кірімов А.І., Кірімова Т.Л., Корнейко А.В., Ніколаєва Л.М. В 2018 році ТОВ “Козачок Осокорки” та Сергій Джера звернулися до Київради з клопотанням переукласти договір оренди земельної ділянки під рестораном, змінивши при цьому орендаря з Сергія Джери на ТОВ “Козачок Осокорки”.

Формально в тому не було нічого підозрілого, оскільки орендар входив до складу співвласників ТОВ, і головний КВЕД “Козачок Осокорки” на той був “56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування”. То ж, 18 жовтня 2018 року Київрада своїм рішенням №08/231-3661/ПР уклала з ТОВ “Козачок Осокорки” договір оренди земельної ділянки “для експлуатації та обслуговування комплексу відпочинку (кафе з літнім майданчиком)”.

Проте, майже миттєво після цього співвласники ТОВ потікали зі співзасновників, залишилася тільки Кірімова Т.Л. А 17 лютого 2020 року ця пані передала всі права на ТОВ новому власнику – Погосяну Артаку Айказовичу. Водночас було змінено основний КВЕД підприємства на “41.10 Організація будівництва будівель”.

19 січня 202й року “Козачок Осокорки” отримав містобудівні умови та обмеження (МУО, MU01:9681-6040-8803-9269 №373) від Департаменту містобудування та архітектури КМДА (очолює Олександр Свистунов) на будівельні роботи на земельній ділянці біля озера.

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

11 вересня 2021 року, згідно з інформацією порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, ТОВ “Статус буд-2” отримало від ДІАМ дозвіл на виконання будівельних робіт №ІУ013210906684. Підкреслимо, що всі зазначені документи були надані на реконструкцію закладу громадського харчування за адресою: м. Київ, вул. Центральна, 11. І більш нічого.

ДОЗВІЛ ДІАМ НА БУДІВНИЦТВО

Так звана “реконструкція” ресторану почалась влітку 2022 року, через декілька місяців після початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну. Роботи просувались космічними темпами – і від ресторану “Козачок” не залишилось нічого, а на його місці зведено нову будову, за периметром вдвічі більшу за знесений, а не реконструйований, ресторан.

За згадками місцевих мешканців, до червня 2023 року на паркані будівельного майданчику розміщувався паспорт об’єкта, на якому було зазначено, що ведеться реконструкція наявного закладу громадського харчування, а роботи здійснює ТОВ “Статус буд-2”.

Паспорт об'єкту, який вже прибрано з незаконного будівництва

Правдивість цього вже тоді викликала підозру, тому місцеві мешканці подали до Дарницької районної поліції про самочинне будівництво та введення контролюючих органів в оману. Після чого ресторанний паспорт об’єкта зник з паркану, і відтоді ніякого паспорту взагалі немає.

Ба більше. ТОВ “Статус буд-2” 27 вересня 2022 року припинив своє існування. І, за даними громадян,будівництво на ділянці здійснює ТОВ “Компанія Статус групп” (StatusGroup). Але, згідно з інформацією порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, ця компанія, як і жодна інша, не отримувала ніякого дозвільного документу на будівництво на земельній ділянці біля Підбірної.

Тобто, вже мертва компанія чужими руками “реконструювала” ресторан, внаслідок чого замість ресторана з’явилась житлова багатоповерхівка.

Це не житлова новобудова, це - реконструйований ресторан "Козачок"

Мешканці мікрорайону біля станції метро “Славутич” зазначають, що забудовник-”реконструктор” зайняв під будівлю 90% земельної ділянки, через що не залишилось ані прибудинкової території, ані місця для паркінгу (ні для своїх, ні для гостей), ані нормального виїзду з нового “житлового багатоповерхового ресторану”.

Зрозуміло, що забудовник вирішує цю проблему за рахунок сусідніх будинків. Сьогодні виїзд з незаконної багатоповерхівки блокує вихід з сусіднього будинку за адресою вул. Центральна, 11-А, та можливість під’їзду будь-якого транспорту до домоволодінь по вул. Садовій, 74. Тому що виїзд з будівлі перекриває єдиний проїзд автотранспорту та пішохідний прохід з вулиці.

Місцеві мешканці наголошують, що це може бути тільки початком великих транспортних проблем на мікрорайоні, бо незаконна багатоповерхівка збудована прямо над єдиною магістральною дорогою, якою курсує громадський транспорт. Ця дорога є єдиним сполученням величезного дачно-садибного масиву зі станцією “Славутич” та містом в цілому. Якщо в незаконну новобудову заселяться близько 300 чоловік з власним транспортом, тут буде транспортний колапс і жителі дачно-садибного масиву потраплять в пастку.

КОЛЕКТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ МЕШКАНЦІВ МІКРОРАЙОНУ

Мешканці мікрорайону підозрюють, що забудовника є знесення сусідніх будівель – і він цього навіть не приховує. Зокрема, в соцмережах обговорюють проєкт забудови району, який нібито був на сайті StatusGroup, але зник. Згідно ньому, на місці п’яти сусідніх сусідніх будинків на вулицях Центральна та Садова має відбутись багатоповерхова забудова. А за адресою вул. Садова, 74, замість будинку має з’явитись міст на інший берег Підбірної, де будівництво продовжиться.

Низка ознак “гоп-забудови”:

· В містобудівних умовах та обмеженнях, дозволі на будівництво – реконструкція ресторану, а в реалі – нова багатоповерхівка.

· Цільове призначення землі “Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування – для будівництва експлуатації та обслуговування комплексу відпочинку (кафе з літнім майданчиком)”, а в реалі – житлова багатоповерхова та багатоквартирна забудова

· Замість 3 поверхів ресторану побудовано 10 поверхів житла.

· Дозвіл на будівництво видано ТОВ “Статус буд-2”, яке було ліквідовано в 2022 році.

· Немає паспорту об’єкту будівництва.

· Дім розташований в 5 метрів від води! Забудовано прибережно-захисну смугу

водойми та суттєво звужено (засипано) водне дзеркало озеро Підбірна

· Забудовано 90% земельної ділянки замість законних 35%, відповідно, озеро Підбірна та сусідні домоволодіння стають придомовою територією новобудови.

· Щільність забудови, як в консерви: замість 12 кв. метрів на людину мешканці отримують 8, а парковок немає взагалі.

· Захоплення чужої території: виїзд з дому перекриває вихід з сусідньої будівлі та єдиний виїзд з провулку, де розташовано п’ять садибних домоволодінь, а відстань від межі сусідніх ділянок та стін найближчих садибних будівель вдвоє менше законної (10 метрів за рахунок сусідів).

· В цій частині мікрорайону відсутня централізована каналізація, адже при садибній забудові достатньо мати септики і вигрібні ями у дворах, а от куди будуть діватися фекалії мешканців багатоквартирного будинку – цікаве питання, враховуючи, що будівлю зведено прямо на березі озера Підбірна.

Закошмарити сусідів

Найближчий до незаконної десятиповерхівки (чи “реконструйованого ресторану”) будинок – відомі “Олексіївські лазні”, затишна та історична місцина за адресою вул. Центральна, 11-А, звідки був підземний хід до озера Підбірна та тимчасових літніх споруди на березі, які були облаштовані багато років тому членами садового кооперативу для відпочинку місцевих мешканців.

Власник лазень Олексій Матвєєв розповідає, що з 2020 року почався замовний терор його бізнесу, в якому терористи-загарбники використовували і комунальні служби Києва, і правоохоронні органи.

“Спочатку мені почали дзвонити різні перевіряючі, вимагаючи демонтувати літні дерев’яні споруди на березі, які багато років безкоштовно використовували місцеві мешканці для літнього відпочинку. Потім підключились правоохоронці і завели сфабриковане кримінальне провадження нібито за підробку дозволів на облаштування берегу”, – згадує Матвєєв.

Після цього до власника лазень вперше звернулися представники StatusGroup із пропозицією продати будинок. Але Матвєєв категорично відмовив, бо це його родовий маєток.

18 лютого 2021 року в будівлі, де розташовані лазні, раптом сталася пожежа (за сукупним збігом обставин – найулюбленіший засіб київських забудовників “вирішувати проблеми”). Частина будинку, зокрема ресторан, згоріла вщент. Після чого, каже Олексій Матвєєв, до нього особисто звернувся нардеп від “Слуги народу” Андрій Стріхарський і запропонував “вигідну угоду” – купити домоволодіння по ринковій вартості землі, без врахування будівель. Але розрахуватись нардеп запропонував не грошима, а квартирою в майбутній висотці, яку він планує побудувати на місці двох приватних будинків.

“Депутат казав, що то дуже вигідна пропозиція, бо відновлення старої будівлі потребує великих вкладень та сил після пожежі, а тут мовляв буде новенька квартира. Але я знову відмовився продавати”, – наголосив власник “Олексіївської лазні”.

З літа 2022 року до власника лазень знов почали звертатись представники КП “Плесо”, щоб знести побудовані на березі тимчасові дерев’яні споруди, а влітку 2023 року їх майже повністю знесли працівники “Київблагоустрою”. 4 серпня 2022 року на берег навпроти лазень прибула будівельна техніка, яка зачистила берегову зону між лазнями та Підбірною.

А вже наступного дня, 5 серпня, це безчинство продовжив забудовник – StatusGroup. Місцеві мешканці розповідають, як працівники компанії цієї під керівництвом начальника будівництва зносили конструкції укріплення берегу, місточки та понтон, пояснюючи, що вони будуть облаштовувати берег під потреби новозведеної будівлі.

Демонтаж за участі техніки забудовника Стріхарського

Зупинити цей процес громадськості вдалося лише після виклику поліції.

За словами власника лазень, після цього випадку йому знову зателефонували представники StatusGroup та запропонували викупити у нього землю без будівель (ті їх не цікавлять). І знову отримали відмову.

Забудовник-нардеп Стріхарський

Народний депутат від “Слуги народу” Андрій Стріхарський, який також є членом профільного містобудівного комітету ВР, не випадково дзвонив власнику лазень, пропонуючи угоду. Бо цей нардеп навіть не намагається приховати свою участь в забудові району та в цій конкретній історії: майже щосуботи об 11 ранку він з’являється на будмайданчику та керує процесом.

Під час однієї з акцій протесту на цій території прораб прямо сказав громадянам, що головний в ситуації – народний депутат Стріхарський.

Також відомо, що громадянин Погосян А.А., якому було передано ТОВ “Козачок Осокорки” – не випадкова людина. Андрій Стріхарський народився в місті Олександрія (Кіровоградська обл.). Погосян А.А. є власником ТОВ “Метпрофторг”, яке розташовується саме в Олександрійському районі Кіровоградської області. Більш за те, Погосян є співзасновником ГО “АДЮСУ”, якераніше очолював Андрій Стріхарський.

Та головне, що Стріхарский є засновником ТОВ “Компанія Статус Груп” і до обрання в ВР очолював цю компанію. На сайті компанії його називають “другом і меценатом”.

"Друг і меценат" Андрій Стріхарський, фото з сайту StatusGroup

Що робити

Громадськість має наміри добитися знесення незаконної житлової будівлі до того, як почався продаж квартир. Подібні прецеденти в України вже є. Наприклад, Верховний Суд у своїх постановах від 09.12.2019 року та від 14.06.2023 року у справі №828/22842/15 зобов’язав ДІАМ звернутися до суду з позовом про знесення подібних об’єктів самочинного будівництва в Обухові (Київська обл.) – і це було зроблено. Аналогічні історії є у Львові.

Саме тому місцева громадськість, крім ДІАМ, вже звернулась до Київради з вимогою негайного розірвання відповідного договору оренди комунальної землі та знесення об’єкту самочинного будівництва з відшкодуванням збитків державі. А також – з цією ж вимогою – до Офісу Генпрокурора, який повинен зробити це в судовому порядку.

Крім того, правоохоронні органи мають врешті розслідувати варварську забудову біля станції метро “Славутич” і притягнуть до кримінальної відповідальності винних посадовців, чиновників, працівників правоохоронних органів, народного депутата та самого забудовника.

Бо злочинна бездіяльність призводить до поширення незаконних забудов. Так, за словами активних громадян, той самий StatusGroup (Андрій Стріхарський) за тією ж схемою безпосередньо над станцією метро “Славутич” замість “багатофункціонального храмового комплексу” на вул. Зарічній, 45, будує спортивний комплекс SportCity. Тут вже зведено чотири поверхи, будується п’ятий.

Агов, ДІАМ! Агов, Олена Шуляк, що очолює профільний комітет ВР з питань будівництва, до якого входить і Андрій Стріхарський. Агов, правоохоронці!

Агов, віце прем’єр з відновлення Олександр Кубраков та всі пілурядна вам містобудівна чиновнича вертикаль!

І, звісно, агов, мер Києва – голова КМДА Віталій Кличко та його безпосередній шеф – начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко!

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