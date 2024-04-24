Занимательная арифметика

24 апреля 2024 | 17:19 , Олег Ельцов. ТЕМА

Вчера погорел на нетрудовых доходах экс-замначальника одного из управлений полиции Днепропетровщины. При этом многие коллеги стыдливо умолчали, что на момент открытия уголовного производства наш герой служил заместителем начальника всея Кировоградской полиции. Следствие насчитало у него и его родственников неправедно нажитого имущества минимум на четверть миллиона долларов. И это – только то, что «светится» по документам. Что любопытно: заместительствовал скромный полицейский на Днепропетровщине всего-то годик. И это даже не первое лицо управления!

А теперь вооружаемся логикой, калькулятором и оцениваем масштабы теневой бухгалтерии украинской полиции.

Чтобы не опорочить светлый облик полицейской службы, считать будем по минимуму. Итак: замнач нацарював за год четверть миллиона долларов. Логично предположить, что его начальник должен иметь минимум вдвое больше. Офицерам рангом пожиже тоже хочется красивой жизни. Думаю, миллион долларов на все управление – скромная годовая сумма поборов.

Если зайти на сайт ГУНП в Днепропетровской области, то вы насчитаете свыше трех десятков всевозможных служб. А еще в области действует 47 районных управлений и территориальных подразделений. И смею вас заверить: у большинства их руководителей и заместителей есть премиальные авто, зарегистрированная на родственников недвижимость и пакован валюты под матрасом.

В стране действует 26 областных главков полиции, масса городских управлений, 646 территориальных подразделений и 500 полицейских станций. И в каждой из этих служб есть начальники и их заместители. И все они считают, что их доблестный труд недооценен, зарплата унизительная. При этом на гражданку не уходят, «добирают» на службе.

А еще есть центральный апарат. А в этом аппарате чего только нет! И в нем сидят не начальники управлений со своими замами, а исключительно начальники департаментов - как правило в полковничьем звании. Есть например целый Департамент обеспечения деятельности председателя. Черт его знает чем он занимается. Думаю, это пострейоменная копия штаба МВД. Профессионалы давно говорят, что милицейские штабы – это просто централизованная кормушка для сбора податей с регионов и трудоустройства блатных на теплых должностях. Штабы нужны в армии – готовить войсковые операции. На кой черт они полиции? Или вот вам два неотличимых департамента: организационно-аналитического обеспечения; информационно-оперативной поддержки.

Весь этом идиотизм можно долго описывать. Суть же структуры в одном: наплодить как можно больше служб и должностей, пристроить туда правильных людей. И, поверьте, все они тоже будут жить «немножко не по средствам».

Так сколько миллионов будем множить на сколько должностей? Поверьте: в итоге получим многомиллиардную сумму в долларах. Это так называемый коррупционный налог, сопоставимый с легальным бюджетом нацполиции. А он, напомню, составляет в этом году 89,8 млрд. грн, то есть чуть более 2 млрд. дол.

Вот такая у нас получилась реформа: переименовали милицию в полицию, выгнали злых толстых гаишников, запустили на маршруты молодых копов в красивой форме…

И вы спросите: какие будут выводы? А я вам отвечу: что ж тут не ясно!