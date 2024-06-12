"Зараз легка фаза дефіциту"

12 июня 2024 | 00:11 , Тетяна Ніколаєнко

Що чекає українську енергетику та українців узимку.

5 червня FT опублікувала статтю, де повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія знищила понад половину виробництва електроенергії, а генерація в Україні впала з 55 до 20 ГВт.Також у статті йшлося, що через російські обстріли взимку мешканці України, ймовірно, проводитимуть більшу частину дня без світла.

"Якщо не буде вжито жодних заходів, згідно з нашим моделюванням, то, ймовірно, в січні населення матиме лише від двох до чотирьох годин електроенергії [на день]", - наводить FT слова керівника відділу енергетичних і кліматичних досліджень Київської школи економіки Бориса Додонова.

Наступного дня міністерство енергетики України заявило, що стаття британського видання Financial Times про знищення Росією української енергетики "має ознаки дезінформації й ІПСО" в інтересах РФ.

"У статті використовуються посилання на анонімні джерела в українському Уряді. Це ставить під сумнів достовірність наданої інформації, адже вона не підтверджена офіційними джерелами. Аудиторія має розуміти, що посилання на анонімні джерела без конкретних підтверджень не є надійною інформацією, а висновки можуть бути маніпулятивними. Наприклад, неназваний представник української влади у статті стверджує, що "Ми повинні готуватися до життя в холоді і темряві". Таке твердження спрямоване на поширення страху та паніки серед населення", – заявили у міністерстві.

"Українці - незламний народ, що вміє гуртуватися і долати труднощі.

Енергетики відновлюють зруйноване росією, роблять усе можливе для того, щоб втримати енергосистему. Українці будуть зі світлом і теплом", - запевнили в міненерго.

Втім, навряд чи останні слова вселили аж надто великий оптимізм в серця українців, які вже в червні живуть без світла далеко не в режимі 4х4.

Цензор.НЕТ спробував розібратись, які ж реальні ризики чекають на українців.

7 червня прем’єр Денис Шмигаль в ефірі національного марафону підтвердив, що Росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії.

"Станом на сьогодні через ракетні і дронові атаки ми втратили 9,2 ГВт електроенергії - це половина нашої потужності, з якою ми проходили, наприклад, минулу зиму. Фактично 42 енергетичні блоки зруйновані, 27% великих теплових електростанцій залишаються у робочому стані, 73% зруйновані або пошкоджені і сьогодні не працюють", - зазначив прем’єр.

Найбільшої шкоди удари Росії завдали Україні 22 березня. За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, в той день країна втратила вісім гігават потужності.

Загалом втрати з початку року заступник міністра оцінив у 9,2 гігавати.

Весняні удари росії у 24-му виявились значно дошкульнішими.

Москва вдосконалила свою тактику, застосовуючи спершу до 30 шахедів для удару по об’єкту, а потім пускаючи ракету в машинний зал.

енергетика

24 березня гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що ДТЕК внаслідок останніх ударів російських військ втратила 50 відсотків своїх потужностей виробництва електрики.

За оцінками енергетиків, з початку війни Україна втратила близько половини своїх потужностей з виробництва електроенергії. Більшість теплових і гідроелектростанцій країни були знищені.

Водночас мінімальний прогноз відбудови становить рік.

Ще в квітні енергетики, з якими спілкувався Цензор.НЕТ, передбачали, що перебої з електрикою в Україні можуть бути вже влітку. Несподіване похолодання в травні та ще декілька вдалих ударів росії довели ситуацію до того, що в червні дехто з киян провів минулого тижня без світла по 10 годин.

Олена Лапенко, експерт з енергетичної безпеки DiXi Group, раніше заявляла, що навіть влітку Україні не вистачатиме 1,3 гігават.

Вже зараз Україна імпортує рекордні обсяги від своїх сусідів, включаючи Румунію, Словаччину та Польщу. Однак навіть цього недостатньо, щоб компенсувати втрати електроенергії. Підвищення імпорту призведе до проблем на лініях європейських країн.

Останні дві доби українці провели майже без відключень. Причина в тому, що у суботу підключили до енергосистеми енергоблок однієї з АЕС після планового ремонту. Як відзвітувало міненерго, це зробили на 10 днів раніше строку.

Втім це привід лише для нетривалого перепочинку.

фото,енергетика,в.,мусієнка

Фото Владислава Мусієнка

Оскільки головним джерелом щастя та електроенергії є повернутий в роботу атомний блок (а літо для них сезон планових ремонтів), то це покращення триватиме до 24 червня, коли на ремонт піде черговий блок.

Як розповів в ефірі УП голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, найскладнішим місяцем літа буде липень, коли блоки АЕС матимуть найменшу потужність через планові ремонти, а спека додатково впливатиме на систему.

До кінця літа блоки доремонтують, але наберуть потужність вони лише до кінця осені. А там вже почнеться суттєве зниження температури і значно більші проблеми.

Все, що відбувається зараз – це, як кажуть співрозмовники Цензор.НЕТ, "легка фаза дефіциту".

Про похмурі сценарії зими буде трохи нижче, а поки ще про літо.

Зокрема, про те, скільки кого відключають. Бо правило 4х4 діє явно не для всіх.

"Для кожної області діють ліміти на кожну годину. При перевищенні енергосистема починає споживати потужності більші, ніж виробляється чи імпортується, і це призводить до розбалансування. У такому разі ми вимушені застосовувати аварійні графіки відключення, а не планові, для того, щоб швидко привести систему знову в стан балансу", ‒ пояснив Кудрицький на УП.

Тобто ніяке Укренерго звісно не може нам заборонити всім одночасно вмикати електричні плити, пральні машини, ecoflow та праски, коли з’являється світло. Але це призводить до аварійних відключень або екстрених, як їх ніжно називає YASNO.

Якщо ви в мережі десь надибали аналіз експертів, що не всі області вимикають однаково, то це дійсно так. І в селі на Чернігівщині чи Тернопільщині ситуація з відключеннями значно краща ніж на Київщині.

При теоретичній нестачі електроенергії в Києві у 25%, насправді ця цифра сягає 50-60%.

Як написав у Фейсбук директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко, це пов’язано із більшою кількістю критичних об’єктів, які не можна вимикати.

Ясно, що в Києві більше критичної інфраструктури ніж в Чернігові, а заводів на Дніпропетровщині в рази більше, ніж на Хмельниччині. Але є нюанс. Річ у тому, що список об’єктів критичної інфраструктури затверджують у військові адміністрації.

І складається дивна ситуація, що для дитсадків діють відключення, для заводів, де роблять деталі для наших літаків, які возять зброю, працюють відключення, а от для деяких готелів (які мають репутацію місць відпочинку солідних чоловіків з красивими жінками) в центрі Києва – ні. Бо цей готель чомусь критична інфраструктура.

Щоб відійти від лімітів, із суботи тестується варіант відключення чергами. Коли відключатимуть по 2 черги (за якими закріплена певна кількість абонентів). Щоправда, це поки не вирішить проблему супутнього навантаження на лініях, які живлять "критичку".

Але зрозуміло, що найстрашніше станеться з приходом холодів, коли треба буде увімкнути опалення. Найскладніше буде тим будинкам у великих містах, які залежать від центрального опалення та водопостачання.

Легше буде малим містам, де можна буде поставити когенераційні установки та модульні котельні.

Наприклад, у Хмельницькому зробили ставку на когенераційні установки. Першу когенераційну установку встановили ще у 2003 році.

"Завдяки когенерації, впродовж багатьох років вартість однієї гігакалорії тепла у Хмельницькому була одна з найнижчих в Україні. Зараз у нас вартість гігакалорії 1480 грн – це досить помірна ціна, і її вдалося досягти саме завдяки виробництву власної електроенергії. Зараз, коли ворог нищить інфраструктуру – це єдиний варіант забезпечити міста теплом", - розповів "Еспресо.Захід" заступник міського голови Хмельницького Василь Новачок.

На жаль, прикладів таких міст дуже мало.

І якщо потреби малих міст буде трохи легше забезпечити, то для великих міст, де розбиті основні джерела генерації – це несе загрозу катастрофи.

енергетика

Водночас журналіст Юрій Ніколов, який спеціалізується на аналізі торгів у Прозорро, не знайшов наразі таких закупівель, наприклад, для Дніпра.

"Розуміючи, яка катастрофа може очікувати деякі українські міста через відключення опалення(!) вже цієї осені у значних частинах цих міст, поліз в "Прозорро" подивитись, які мери що замовляють на великі гроші. Ну і зачепився за будівельні проєкти в Дніпрі. Тільки у квітні-травні знайшов півтора десятки проєктів на 1,4 мільярда гривень. І вроді кожен проєкт потрібен – будівництво укриття в школі, чи ремонт лікарні, чи утеплення фасаду, чи відбудова зруйнованого рашистами будинку. Але залишається тільки вірити в те, що Філатов і Лисак порішали питання енергобезпеки і тепла в Дніпрі. Бо я щось не побачив великої закупівлі когенераторів (може канєшн на гуманітарку розраховують, але про це тишина на всіх радарах)", - зазначив журналіст.

Громади Харківщини чекають на 2 мільярди гривень від уряду на побудову модульних котелень.

В коментарі Telegraf заступник міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Хоцянівська запевнила, що міністерство веде роботу з міжнародними партнерами щодо постачання газопоршневих електростанцій та блочно-модульних котелень.

"Для Харкова потрібні 37 газопоршневих генераційних установок. Надання 17 одиниць підтверджено USAID, 6 одиниць – UNISEF. По п'яти ведуться перемовини з потенційними донорами", - зазначила Хоцянівська.

Пережити цю зиму, здається, стає головним викликом для України.

Відновлення. В Україні знищена чи пошкоджена майже вся теплова генерації. Зокрема, розбиті Курахівська, Трипільська, Зміївська ТЕС. Значно пошкоджені дві великі ГЕС.

Їхнє відновлення - питання років. Наприклад, парова турбіна будується під замовлення 9-12 місяців.

Міненерго, як відомо, робить ставку на добудову атомних блоків, для цього Енергоатом вже навіть вирішив будувати власний бетонний завод. Його проєкт майже за 22 млн грн Філія "ВП "Хмельницька АЕС" АТ "НАЕК "Енергоатом" 4 квітня замовила у ТОВ "Інноваційна компанія "Призма".

Водночас розвиток розподіленої генерації продовжують ігнорувати. Хоча її збудувати було б значно швидше, а розбивати росіянам було б важче.

Великий і середній бізнес готовий вкластися в таку генерацію, щонайменше з міркувань забезпечення власних підприємств електроенергією, і навіть мати непоганий прибуток.

Правда, для цього державі треба погасити борги на балансуючому ринку, і тоді знову попросити кредит у міжнародних партнерів. Не виключено, що останній.

Децентралізована генерація – фактично безальтернативний шлях зараз для України. Хоча до зими і її ніхто не збудує.

Цензор. НЕТ