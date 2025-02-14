Курский кульбит

14 февраля 2025 | 11:28 , Олег Ельцов. ТЕМА

Наши 450 кв.км Курщины представлялись золотым обменным фондом при грядущих переговорах о мире. Но вчера, вместе с бравурными сообщениями о переговорах Трампа с путиным роспаблики запестрели заявлениями песковых-медведевых на тему украинской Курщины. Мол, ничего мы обменивать не станем, выкинем оккупантов с российских земель. На первый взгляд, после полугода бесплодных штурмов эти выкрики звучат смешно. Но! Для чего они об этом заговорили в преддверии переговоров? Целый день ломал голову и, кажется, разгадал кремлевскую схему.

Если переговоры состоятся, рашисты будут настаивать, чтобы в торги не включали курские территории. На том основании, что встречаться будут по теме Украины, а со своими землями пообещают сами разобраться. Если мы с этим согласимся – попадем в ловушку. Представьте, что мирное соглашение подписано без Курщины. После прекращения огня россия снимает большую часть войск с ЛБС и… Правильно – отправляет всю эту махину на Курщину. Тут и гадать не стоит – против полумиллионной армии на таком клочке земли не устоять. А роспропаганда назовет это великой победой российского оружия. Единственное, что нам останется – максимально быстро и без потерь отвести украинские подразделения. Надеюсь, Генштаб это предвидит и готовится.

Но шанс выгодно обменять курские земли на украинские есть. Следует настаивать на включении их в переговорный список. И дать понять: если обменивать не захотят, а хотят отвоевывать, мы, конечно, уйдем. Но при отступлении превратим эту землю в непригодную для жизни пустыню. Следует заминировать и подорвать все что можно: ломать дешевле, чем восстанавливать. Пусть потом имперцы годами вкладывают миллиарды не в оборонку, а в восстановление, и курчане все это время мыкаются по спортзалам и у родственникам, вспоминая того, кто отказался от обмена.